Szczepienia personelu medycznego i niemedycznego: MZ poinformowało, kto konkretnie będzie mógł się zaszczepić

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczną się w Polsce prawdopodobnie pod koniec stycznia 2021 roku, jak tylko Europejska Agencja Leków dopuści do obrotu na naszym kontynencie szczepionki opracowane przez pięć koncernów farmaceutycznych, do umów z którymi przystąpiła Polska. W pierwszej kolejności zaszczepić się będą mogli pracownicy personelu medycznego, ale i niemedycznego, czyli również m. in. osoby pracujące w szpitalach, domach pomocy społecznej, które nie są lekarzami, pielęgniarkami. Szczepienia pracowników sektora ochrony zdrowia będą się odbywać w tzw. szpitalach węzłowych, należących do sieci szpitali PSZ. Lista szpitali węzłowych dostępna jest pod tym linkiem.

Kto z personelu medycznego i niemedycznego może skorzystać ze szczepień?

W pierwszym etapie, oznaczonym jako etap 0, zaszczepić będą się mogli:

pracownicy szpitala węzłowego, w którym odbywa się szczepienie;

pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych;



pracownicy Domów Opieki Społecznej (DPS-ów) oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS-ów);

pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym także firm transportujących leki;

pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Powyższe kryteria dotyczą również pracowników administracyjnych danych jednostek, a także personelu pomocniczego, bez względu na formę zatrudnienia, a więc również stażystów i wolontariuszy, a nawet pracowników firm współpracujących z danym podmiotem, którzy stale w tym podmiocie przebywają, czyli np. pracownika innej firmy, wypełniającego swoje obowiązki w siedzibie danego DPS-u.

Wymienione osoby mogą zgłosić się do szczepienia bez względu na to, czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

W następnej kolejności, w etapie drugim, ale oznaczonym jako etap 1, zaszczepieni będą mogli być:

funkcjonariusze i pracownicy policji;

ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej;

pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia;

pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z etapu 0, również ci, którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.



Jak zapisać się na szczepienie?

Proces zbierania zgłoszeń od pracowników powinien zorganizować kierownik danej placówki, a następnie zgłoszenia te przekazać do szpitala węzłowego. Jeśli dana placówka sama pełni funkcję szpitala węzłowego, kierownik przekazuje zgłoszenia personelu własnego i i innych placówek do Centrum E-Zdrowia za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl.

