Eksperci ujawniają, dlaczego starsi radzą sobie lepiej w pandemii pod względem psychicznym

Pandemia koronawirusa okazała się być dobrą okazją dla naukowców, by zbadać wpływ ekstremalnego stresu na ludzi w zależności od wieku. W wyniku dwóch niezależnych analiz udało się ustalić, która grupa wiekowa radziła sobie lepiej pod względem psychicznym.

Starsi i młodsi kontra pandemia

Zespół badawczy z Uniwersytetu Stanforda rozpoczął swoje badania w kwietniu 2019, po ujawnieniu potencjalnego zasięgu pandemii. Zwerbowano reprezentatywną próbę około 1000 osób dorosłych w wieku od 18 do 76 lat z różnych części USA. Uczestnicy wypełniali ankiety ze szczegółowymi pytaniami na temat swoich emocji oraz ich nasilenia na przestrzeni czasu.

Okazało się, że nastroje osób starszych (50+) pozostały podwyższone w porównaniu z osobami z młodszych pokoleń – pomimo faktu, że obie grupy zgłaszały ten sam poziom stresu. „Młodsi ludzie radzili sobie gorzej emocjonalnie niż starsi” – powiedział dr Laura Carstensen, psycholog z Uniwersytetu Stanforda. Podobny wniosek wykazały badania University of British Columbia. Wykonano je na próbie ok. 800 osób dorosłych w ciągu pierwszych kilku miesięcy pandemii.

Pandemia odebrała młodym wiele

Według ekspertów pandemia, która rozpoczęła się od wielkiego niepokoju o starszych, gwałtownie zwróciła się przeciwko młodym. Odebrała im normalne dni, pobyt w szkole, uprawianie sportu lub jakiegokolwiek życie społeczne. Teraz dodatkowo znajdują się na końcu kolejki do szczepionek. Dlatego eksperci ds. zdrowia zachęcają wszystkich do zwrócenia się w stronę swojego dobrostanu psychicznego. Stres nie omija nikogo, dlatego dbanie o siebie i docenianie codziennych przyjemności wydaje się dobrą podstawą do osiągnięcia większego spokoju.

