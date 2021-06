Opalanie po szczepieniu przeciw COVID-19? Włoscy lekarze ostrzegają

Dr Luca Fania – dermatolog cytowany przez włoską agencję ANSA i niemal wszystkie największe włoskie gazety – w ramach ogólnokrajowej akcji profilaktyki raka skóry zaleca, by osoby, które przeszły zakażenie koronawirusem lub zdążyły się już zaszczepić przeciwko SARS-CoV-2, zadbały o odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną podczas przebywania na świeżym powietrzu.

Jak chronić się przed słońcem w czasie pandemii COVID-19?

Lekarz rekomenduje stosowanie kremów z wysokim filtrem (SPF powyżej 30), które według niego powinno się używać zawsze, kiedy jesteśmy narażeni na działanie promieni UV – nie tylko podczas opalania, ale także za każdym razem, gdy wychodzimy na zewnątrz.

COVID a opalanie. Zalecenia dla ozdrowieńców i zaszczepionych

W przypadku ozdrowieńców, u których zakażenie koronawirusem wcześniej doprowadziło do powstania objawów skórnych – wysypek, pokrzywek lub charakterystycznie zaczerwienionych wykwitów – a także w odniesieniu do osób zaszczepionych, u których podobne reakcje mogą pojawić się po przyjęciu kolejnych dawek preparatu, dr Fania zaleca ostrożne korzystanie ze słońca, a nawet wstrzymanie się z intensywnym opalaniem nawet przez okres kilku tygodni od wystąpienia np. rumienia lub innych problemów skórnych.

Warto wyjaśnić, że do tej pory brakuje badań naukowych, które jednoznacznie wskazywałyby na to, że należy odradzać opalanie ozdrowieńcom lub osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19. Włoskim naukowcom z Uniwersytetu w Mediolanie i Insytutu Astrofizyki udało się za to udowodnić, że promienie UVA i UVB mogą w ciągu kilku minut całkowicie dezaktywować koronawirusa w stężeniu podobnym do tego, jakie występuje w ślinie.

Zawsze należy jednak dbać o odpowiednią ochronę skóry przed działaniem promieni słonecznych – nie tylko w okresie letnim, ale także na co dzień.

