Co z drugą dawką szczepionki Johnson & Johnson? Podano nowe wytyczne

Silna i trwała odpowiedź immunologiczna po jednej dawce szczepionki Johnson & Johnson (Janssen) utrzymuje się do 8 miesięcy, potem należy zaszczepić się kolejną dawką przypominającą, by ochronić się przed COVID-19. Badania potwierdzające ten fakt przedstawiono w ubiegłym miesiącu na łamach „New England Journal of Medicine”. Teraz przedstawiono wnioski z kolejnych obserwacji.

Okazuje się, że po ponownym zaszczepieniu się tym preparatem dochodzi do dużo większego wzrostu przeciwciał zwalczających SARS-CoV-2 niż po pierwszej dawce.

Druga dawka szczepionki Johnson & Johnson chroni przed COVID-19 znaczenie lepiej niż pierwsza

Producent tej szczepionki właśnie oficjalnie ogłosił, że w organizmach pacjentów zaszczepionych po raz drugi poziom przeciwciał jest dziewięciokrotnie wyższy w porównaniu do tego, który powstawał po 4 tygodniach od pierwszego szczepienia. Taką reakcję potwierdzono u osób w wieku od 18 do 55 lat oraz pacjentów powyżej 65. roku życia.

„Ustaliliśmy, że pojedynczy zastrzyk naszej szczepionki przeciw COVID-19 generuje silną odpowiedź immunologiczną, która jest trwała przez osiem miesięcy” – wyjaśnia dr Mathai Mammen, szef badań i rozwoju w dziale szczepionek J&J Janssen. Po około 8 miesiącach od pierwszej dawki tego preparatu powinno się zatem przyjąć kolejny zastrzyk.

„Druga dawka szczepionki Janssen przeciw COVID-19 spowodowała szybki i znaczny wzrost poziomu przeciwciał wiążących” – zapewniono w nowym komunikacie.

„Przewidując potencjalne zapotrzebowanie na dawki przypominające, firma przeprowadziła badanie fazy 1/2a oraz badanie fazy 2 u osób uprzednio zaszczepionych jej szczepionką. Wstępne dane z tych badań wykazują, że dawka przypominająca szczepionki Janssen przeciw Covid-19 spowodowała szybki i silny wzrost przeciwciał wiążących, dziewięciokrotnie większy niż 28 dni po pierwotnym szczepieniu pojedynczą dawką” – ogłosił producent szczepionki Johnson & Johnson.

„Dawka uzupełniająca jeszcze bardziej zwiększa wytwarzanie przeciwciał wśród uczestników badania, którzy wcześniej otrzymali naszą szczepionkę” – dodaje dr hab. Mathai Mammen z J&J Janssen.

