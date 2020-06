Zatorowość płucna. Co musisz o niej wiedzieć?

Zator płucny to niedrożność tętnicy płucnej, która doprowadza krew do płuc. Jest to jedna z najczęstszych chorób sercowo-naczyniowych w Stanach Zjednoczonych.

Zatorowość płucna dotyka około 1 na 1000 osób w samych tylko Stanach Zjednoczonych każdego roku. Na czym polega? Blokada – zwykle zakrzep krwi – zapobiega przedostawaniu się tlenu do tkanek płuc. Taki stan może poważnie zagrażać życiu. Słowo „zator” pochodzi z greckiego émbolos, co oznacza „korek”. W zatorowości płucnej zator powstaje w jednej części ciała, krąży w całym układzie, a następnie blokuje krew przepływającą przez naczynie w innej części ciała – w tym przypadku w płucach. Zator różni się od zakrzepu, który tworzy się i pozostaje w jednym miejscu. Objawy zatorowości płucnej obejmują: ból w klatce piersiowej

przyspieszone lub nieregularne bicie serca

zawroty głowy

trudności w złapaniu oddechu

szybkie oddychanie

kaszel, zwykle suchy, ale prawdopodobnie z krwią i śluzem Cięższe przypadki mogą spowodować szok, utratę przytomności, zatrzymanie akcji serca i śmierć. Leczenie zatorowości płucnej Leczenie ma na celu: powstrzymanie wzrostu skrzepu

zapobieganie tworzeniu się nowych skrzepów

zniszczenie lub usunięcie istniejącego skrzepu Pierwszym krokiem w leczeniu większości zatorowości jest zapewnienie tlenoterapii. Zazwyczaj podaje się leki przeciwzakrzepowe, takie jak heparyna, enoksaparyna lub warfaryna, aby rozrzedzić krew i zapobiec dalszemu krzepnięciu. Ludzie, którzy potrzebują leków przeciwzakrzepowych, powinni zgłosić się na leczenie antykoagulacyjne (przeciwzakprzepowe). Można także podawać leki przeciwzakrzepowe zwane trombolitami. Jednak wiążą się one z wysokim ryzykiem nadmiernego krwawienia. Jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi, można podać dopaminę w celu zwiększenia ciśnienia. Pacjent zwykle będzie musiał regularnie przyjmować leki przez czas nieokreślony, zwykle co najmniej 3 miesiące. Czytaj także:

Siniak czy zakrzep – jak to stwierdzić? Pozory mogą mylić