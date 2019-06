Diagnoza: wypalenie zawodowe. Sprawdź, czy problem dotyczy także ciebie

Syndrom wypalenia zawodowego występuje, gdy praca przestaje dawać satysfakcję, a pracownik przestaje rozwijać się zawodowo i czuje się przepracowany oraz niezadowolony z zadań, które kiedyś sprawiały mu przyjemność. Światowa Organizacja Zdrowia uznała je za oficjalną diagnozę medyczną. W studiu programu Dzień Dobry TVN psychiatra Magdalena Namysłowska wyjaśniła przyczyny tej choroby oraz poradziła, jak można rozpoznać objawy wypalenia zawodowego. Jak społeczeństwo reaguje na wypalenie zawodowe jako chorobę? Czy warto zgłosić się do psychoterapeuty w razie rozpoznania?

Sprawdź też, jakie czynniki mają wpływ na wystąpienie wypalenia zawodowego i co możesz zrobić, by go uniknąć. Halina Piasecka, ekspert w obszarze szczęścia pracy, wyjaśniła w rozmowie z Dzień Dobry TVN, co można robić, aby utrzymać koncentrację oraz zwiększyć efektywność w pracy. Opowiedziała także o mechanizmach, które pomogą zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Cezary Biernacki, psychoterapeuta, wytłumaczył, jak ważne jest budowanie poczucia własnej wartości przed wejściem na rynek pracy oraz do czego może doprowadzić brak pewności siebie. Jak można uniknąć wypalenia zawodowego i przemęczenia w pracy?

