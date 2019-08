Zmagasz się z nieświeżym oddechem? Sprawdź, jak się go pozbyć

Utrzymujący się nieświeży oddech jest zwykle spowodowany nagromadzeniem bakterii w jamie ustnej. Bakterie te wytwarzają gazy, które mogą powodować nieprzyjemny zapach. Pojawia się on, kiedy bakterie rozkładają cukry i skrobie z dostarczanego pożywienia.

Skąd bierze się nieświeży oddech?

Taki stan może mieć wiele przyczyn. Czasami cuchnący oddech może sygnalizować coś poważniejszego, na przykład chorobę dziąseł lub próchnicę. Ważne jest, aby chodzić na regularne kontrole dentystyczne, aby można było odpowiednio wcześnie podjąć leczenie.

Nieświeży oddech może również sygnalizować problem zdrowotny w zupełnie innym miejscu w twoim ciele. Wówczas, kiedy już wszystkie sposoby nie pomogą, musisz wybrać się do lekarza. Jednak najpierw skupimy się po prostu na metodach walki.

Woda

Rzecz tak oczywista, a tak niedoceniana. Suchość w jamie ustnej może powodować cuchnący oddech, a także inne problemy zdrowotne w buzi. Uczucie suchości występuje, gdy gruczoły ślinowe nie wytwarzają wystarczającej ilości śliny, aby wypłukać resztki jedzenia z ust. Proces ten pomaga zapanować nad ilością bakterii w jamie ustnej.

Wiele różnych czynników może powodować suchość w ustach. Najczęstszą przyczyną jest odwodnienie. Leki i dieta mogą również wpływać na wilgotność w jamie ustnej. Dlatego też warto po prostu sięgać po wodę. Amerykańska Rada ds. Żywności i Żywienia sugeruje wypijanie 2,7 l wody dziennie kobietom i 3,7 l mężczyznom. Ilości te obejmują wodę z żywności i napojów.

Zielona herbata

Zielona herbata jest bogata w przeciwutleniacze. Wytwarza się ją z liści rośliny Camellia sinensis. Przeciwutleniaczem, który w zielonej herbacie występuje w największym stężeniu jest 3-galusan epigalokatechiny (EGCG). Wyniki badań sugerują, że EGCG może mieć wiele korzystnych skutków dla zdrowia.

W badaniu laboratoryjnym z 2013 r. zbadano wpływ EGCG na ludzkie tkanki dziąseł. Wykazało ono, że EGCG pozwala komórkom w dziąsłach wyzwalać środek przeciwdrobnoustrojowy. Ta substancja chemiczna działa na Porphyromonas gingivalis (P.gingivalis), który jest rodzajem bakterii przyczyniającym się do powstawania chorób dziąseł i cuchnącego oddechu.

Innym rodzajem bakterii, które przyczyniają się do powstawania nieświeżego oddechu, jest Solobacterium moorei (S. moorei). W badaniu laboratoryjnym z 2015 r. wykazano wpływ ekstraktu z zielonej herbaty i EGCG na kultury S. moorei. Zarówno ekstrakt, jak i EGCG zmniejszały wzrost kultur S. moorei, chociaż ekstrakt wykazywał najlepsze efekty. Można wnioskować, że inne substancje chemiczne w zielonej herbacie mogą również mieć właściwości przeciwbakteryjne. Obie substancje zmniejszyły również zdolność S. moorei do wytwarzania substancji chemicznych, które powodują cuchnący oddech.

Konieczne są jednak dalsze badania w celu ustalenia, czy wyniki tych badań laboratoryjnych mogą przełożyć się na środowisko jamy ustnej człowieka.

Płukanki ziołowe

Nagromadzenie płytki nazębnej lub zapalenie dziąseł są częstymi przyczynami nieświeżego oddechu. W przebiegu badania z 2014 r.sprawdzano wpływ płukania jamy ustnej ziołowymi naparami na płytkę nazębną, zapalenie dziąseł i poziom bakterii w jamie ustnej. Płukanka zawierała olejek z drzewa herbacianego, goździki i bazylię. Każdy składnik miał właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne.

Badacze podzielili 40 uczestników na dwie grupy. W ciągu 21 dni jedna grupa stosowała sklepowe płukanki, a druga – ziołowe. Uczestnicy odnotowali znaczne zmniejszenie płytki nazębnej i zapalenia dziąseł. Jednak to płukanki ziołowe znacznie zmniejszyły nagromadzenie bakterii w jamie ustnej, podczas gdy te sklepowe nie były w stanie tego spowodować.

Te odkrycia pozwalają twierdzić, że płukanki zawierające olejek z drzewa herbacianego, goździki i bazylię mogą przyczynić się do poprawy zdrowia jamy ustnej, a tym samym poprawić świeżość oddechu.

Olejek z drzewa herbacianego

Niektóre bakterie nagromadzone w jamie ustnej wydzielają substancje chemiczne zwane lotnymi związkami siarki (VSC). Te chemikalia szybko zamieniają się w gazy odpowiedzialne za nieświeży oddech.

Wyniki badania z 2016 r. sugerują, że olejek z drzewa herbacianego może skutecznie zmniejszać poziom bakterii wytwarzających VSC. W tym badaniu naukowcy wyizolowali w warunkach laboratoryjnych kultury bakterii P. gingivalis i Porphyromonas endodontalis. Następnie potraktowali je olejem z drzewa herbacianego, a także chlorheksydyną. Chlorheksydyna jest standardowym środkiem przeciwdrobnoustrojowym, który jest powszechny w wielu płynach do płukania jamy ustnej.

Działanie olejku z drzewa herbacianego było podobne do działania chlorheksydyny. Każdy z nich zmniejszał wzrost obu szczepów bakteryjnych i ograniczał produkcję VCS. Wyniki tego badania laboratoryjnego są obiecujące. Jednak przyszłe badania będą musiały skoncentrować się na przetestowaniu działania olejku z drzewa herbacianego już bezpośrednio w jamie ustnej człowieka.

Warto zauważyć, że olejek z drzewa herbacianego powoduje mniej skutków ubocznych niż chlorheksydyna. Niektórzy preferują olejek, ponieważ jest on naturalną alternatywą.

Aby wykonać płukankę w oparciu o olejek z drzewa herbacianego, należy rozcieńczyć kroplę olejku w kilku kroplach oleju roślinnego i wlać do szklanki ciepłej wody. Następnie należy potrzymać roztwór w ustach przez 30 sekund i wypluć. Tę czynność trzeba powtarzać do zużycia całej szklanki. Unikaj połykania olejku z drzewa herbacianego, ponieważ może być toksyczny.

Olejek cynamonowy

W przebiegu badania laboratoryjnego z 2017 r. sprawdzono wpływ oleju cynamonowego na bakterie S. moorei. Wykazywał on silne działanie przeciwbakteryjne przeciwko S. moorei. Obniżył również poziom siarkowodoru VCS. Naukowcy odkryli również, że olej cynamonowy nie spowodował uszkodzenia komórek dziąseł. Doszli więc do wniosku, że dodanie oleju cynamonowego do produktów przeznaczonych do higieny jamy ustnej może pomóc w wyeliminowaniu nieświeżego oddechu. Konieczne są jednak dalsze badania z udziałem ludzi w celu potwierdzenia tej tezy.

Olejku cynamonowego nie należy jednak stosować bez uprzedniego rozcieńczenia go olejem nośnym. Ten olejek jest dostępny w dwóch postaciach: jako olej spożywczy i olejek eteryczny i tej drugiej postaci w żadnym wypadku nie należy spożywać.

Kefir

Tak jest, nie masz problemów ze wzrokiem. Kefir także może być pomocny.

W badaniu z 2018 r.sprawdzono wpływ różnych rodzajów probiotyków na poziom bakterii w jamie ustnej. W 6-tygodniowym badaniu wzięło udział 45 uczestników. Badacze podzielili uczestników na trzy grupy: grupa spożywająca kefir: uczestnicy pili 100 mililitrów kefiru dwa razy dziennie, grupa stosująca probiotyczne pasty do zębów: uczestnicy stosowali pastę dwa razy dziennie, grupa kontrolna: uczestnicy nie pili kefiru i nie myli zębów probiotyczną pastą.

Osoby pijące kefir i korzystające z probiotycznej pasty odnotowały znaczny spadek liczby bakterii S. mutans i bakterii Lactobacillus w porównaniu z członkami grupy kontrolnej. Wyniki te sugerują, że picie kefiru może pomóc w obniżeniu poziomów niektórych szkodliwych bakterii w jamie ustnej.

Kiedy należy odwiedzić lekarza?

Nieświeży oddech może być oznaką próchnicy zębów, chorób dziąseł, skutkiem ubocznym przyjmowania leków lub problemami zlokalizowanymi w innych częściach ciała. Niektóre stany przyczyniające się do nieświeżego oddechu to:

infekcje zatok

przewlekłe infekcje płuc



problemy trawienne



choroby nerek

choroby wątroby



cukrzyca.

Powinieneś udać się do lekarza, jeśli stan świeżości oddechu nie ulegnie poprawie pomimo wypróbowania opisanych środków zaradczych. Jeżeli natomiast nieświeżemu oddechowi towarzyszą poniższe objawy, wybierz się do dentysty:

bolesne, opuchnięte lub krwawiące dziąsła

ból zęba



luźno osadzone, chwiejące się zęby.

Powyższe objawy mogą być oznakami chorób dziąseł. Można je wyleczyć, jeżeli leczenie podejmowane jest we wczesnych stadiach. W przeciwnym razie choroba dziąseł może prowadzić do utraty zębów.

