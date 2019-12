Wybielała zęby w salonie piękności, teraz ostrzega innych. Zdjęcia mówią same za siebie

Áoife Wills podzieliła się szczegółami swojego doświadczenia w poście na Facebooku. Kobieta twierdzi, że poszła do salonu piękności, aby wybielić zęby, ponieważ sądziła, że w takim miejscu ludzie znają się na tym, co robią. Niestety wygląda na to, że nie wszystko poszło zgodnie z planem.

W rezultacie teraz odczuwa „poważny ból” zębów. „Musiałam dziś iść do dentysty, aby je sprawdzić i zrobić zdjęcie rentgenowskie” – powiedziała. „Na szczęście moje zęby nie zostały uszkodzone. Mam wielkie szczęście” – pisze.

Mimo to jej dentysta nie wie, jak jej dziąsła się zagoją po tym doświadczeniu. „Dentysta wyjaśnił, że przed zabiegiem należy nałożyć żel ochronny na dziąsła” – pisze Wills. „To nie ma nic wspólnego z zębami lub dziąsłami!! Po prostu ich wina!! Każdy, kto chce wybielić zęby, powinien udać się do dentysty i zrobić to poprawnie!!”.

Na załączonych zdjęciach dziąsła Wills są ciemne wokół zębów, a nawet zwęglone w niektórych miejscach.

Jak przyznaje pokrzywdzona, powinna lepiej wybrać miejsce, w którym zgłosiła się na zabieg, ale to nie usprawiedliwia obrażeń, jakich doznała.

Uszkodzenia dziąseł w trakcie wybielania zębów

Trudno dokładnie wiedzieć, co poszło nie tak, ale „wygląda na to, że środek wybielający spalił dziąsła, gdy żel ochronny nie został właściwie umieszczony” – mówi w rozmowie z serwisem Prevention dr Mark S. Wolff, doktor nauk medycznych, dziekan na University of Pennsylvania School of Dental Medicine. Ekspert przypomina, że profesjonalne środki wybielające są „silne i żrące dla dziąseł, dlatego muszą być stosowane przez wykwalifikowanych praktyków”. Dr Wolff zapewnia, że możliwe jest bezpieczne i skuteczne wybielenie zębów – wystarczy udać się do właściwej osoby, aby to zrobić. „Dentyści zwykle zapewniają bezpieczne wybielanie” – mówi.

Należy też pamiętać, że stosowanie domowych metod wybielania zębów zarówno tych, które polecane są przez nasze babcie, jak i „nowoczesnych”, internetowych sposobów na piękny uśmiech niesie za sobą szereg zagrożeń.

Czytaj także:

Kobiety są bardziej narażone na problemy z zębami?