Popełniasz ten błąd 16 razy w ciągu godziny. Grozi ci zakażenie wirusowe

Swędzący nos, zmęczone oczy, wycieranie ust wierzchem dłoni – robimy to bez namysłu. Jednak dotknięcie twarzy może znacznie zwiększyć ryzyko zakażenia grypą lub zimnymi wirusami – a szczególnie nowym koronawirusem. Twoje usta i oczy to obszary, w których wirusy mogą najłatwiej dostać się do organizmu, a wystarczy dotknąć ich palcem, na którym jest zakażenie. Eksperci twierdzą, że noszenie rękawiczek może pomóc zerwać z nawykiem częstego dotykania twarzy.

Dwa sposoby przenoszenia infekcji

Według CDC nowy koronawirus, zwany także SARS-CoV-2, jest przenoszony między osobami, podobnie jak wiele innych infekcji dróg oddechowych. Obejmuje to kropelki wytwarzane, gdy ktoś kicha, a one przenoszą się do płuc innych osób. Wirus rozprzestrzenia się także poprzez dotykanie skażonej powierzchni i dotykanie tą dłonią oczu lub ust.

Chociaż możemy łatwo uniknąć przebywania w pobliżu osoby, która jest wyraźnie chora, lub zastosować środki ostrożności przeciwko wirusom przenoszonym drogą powietrzną za pomocą maski, unikanie wirusa, gdy jest on na powierzchni, jest prawie niemożliwe.

Cały czas dotykamy twarzy

Naukowcy badający to zachowanie stwierdzają, że ludzie stale dotykają twarzy. W badaniu z 2008 r. 10 osób obserwowano z osobna w biurze przez 3 godziny. Naukowcy zauważyli, że dotykają twarzy średnio 16 razy na godzinę.

W badaniu z 2015 roku obserwowano 26 studentów medycyny na uniwersytecie w Australii i zauważono, że dotykali twarzy 23 razy na godzinę. Prawie połowa dotykała ust, nosa lub oczu, które są najłatwiejszymi drogami dla wirusów i bakterii do naszego ciała.

Okazało się, że nawet specjaliści, którzy powinni wiedzieć lepiej, dotykają twarzy średnio 19 razy w ciągu 2 godzin, a nie są konsekwentni w przestrzeganiu właściwej higieny rąk.

– Podczas pracy ludzie często potrząsają stopą, bawią się włosami lub dotykają twarzy. Z pewnością pomaga tu wiedza, kiedy jesteś najbardziej podatny na takie działania, i bycie tego świadomym,podczas spotkania, rozmowy telefonicznej lub w ferworze pracy – mówi dr Alex Dimitriu z Psychiatry & Sleep Medicine w Kalifornii.

Mycie rąk jest kluczowe

Warto zatem wdrażać środki ostrożności, takie jak częste mycie rąk, jednorazowo przez co najmniej 20 sekund. Może to jednak pomóc tylko wtedy, gdy unikniemy dotykania naszych twarzy, ponieważ nie ma możliwości wywnioskowania, kiedy na twojej dłoni zaczął bytować wirus. Według CDC skuteczne mycie rąk składa się z pięciu prostych kroków:

zmoczenie

spienienie (namydlenie)

szorowanie

płukanie

osuszenie.

Dotykamy jednak twarzy tak często, że ryzyko ponownego zanieczyszczenia rąk między myciami są niezwykle wysokie. Wystarczy dotknąć klamki lub podobnej powierzchni i ponownie grozi ci infekcja.

– Nowy pierścionek, biżuteria, a nawet gumka wokół nadgarstka może służyć jako przypomnienie, aby zwiększyć świadomość czystości dłoni i pamiętać, aby nie dotykać twarzy – powiedział Dimitriu.

To nawyk, z którym możesz zerwać

Zachary Sikora, psycholog kliniczny z Northwestern Medicine Huntley Hospital w Huntley w Illinois, przedstawił następujące wskazówki, aby uniknąć dotykania twarzy podczas epidemii koronawirusa:

– Pamiętaj o trzymaniu rąk z dala od twarzy. Wystarczy krótka chwila, abyś był bardziej świadomy tego, co robisz rękami.

Dodał, że pomagają również przypomnienia na karteczkach w domu lub biurze, abyś mógł je zobaczyć i pamiętać, że musisz trzymać ręce z dala od twarzy.

– Zajmij czymś ręce. Jeśli oglądasz telewizję w domu, spróbuj poskładać pranie, posortować pocztę lub trzymać coś w dłoniach – wyjaśnił Sikora, dodając, że wystarczy chusteczka, o ile przypomina ci, aby trzymać ręce z dala od twarzy.

Zalecił także użycie pachnącego środka dezynfekującego do rąk lub pachnącego mydła, abyś przypomniał sobie o trzymaniu rąk z dala od twarzy. Zapach zwróci twoją uwagę na umiejscowienie dłoni. Jeśli jesteś na spotkaniu lub na lekcji/wykładzie, specjalista zalecił splecenie palców i ułożenie ich na kolanach. Jeśli wiesz, że często dotykasz twarzy, Sikora powiedział, że noszenie rękawiczek może być skutecznym przypomnieniem.

