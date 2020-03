Koronawirus. Im więcej wiesz, tym gorzej śpisz?

W przypadku tego badania zagrożeniem chorobą zakaźną był wirus Zika. Ale autorzy nowego badania, opublikowanego niedawno w czasopiśmie Risk Analysis twierdzą, że wyniki mogą odnosić się do epidemii SARS-CoV-2.

– Wirus Zika i koronawirus mają ze sobą wiele wspólnego – powiedziała Shelly Hovick, współautor badania i asystent profesora komunikacji na Uniwersytecie Stanowym w Ohio. – Oba przypadki owiane są niepewnością i cieszą się dużym zainteresowaniem mediów. Nasze badania pokazują, w jaki sposób ludzie poszukują informacji i przetwarzają je, gdy panuje ogólna niepewność.

Czytaj także:

SI przewidziała kierunek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tydzień przed potwierdzeniem zachorowań

Wiedza nie uspokaja

Jednym z kluczowych ustaleń był fakt, że przy ograniczonej dostępności informacji na temat Ziki większa wiedza nie dawała pocieszenia.

– Odkryliśmy, że im więcej osób myślało, że coś wie, tym bardziej zdawało sobie sprawę, że nie wie wystarczająco dużo – powiedział Austin Hubner, główny autor badania i doktorant ze stanu Ohio. – W przypadku wirusa Zika nawet sami eksperci nie wiedzieli wiele w tym czasie. To samo widzimy w przypadku koronawirusa i jest to przerażające dla osób, które uważają, że są zagrożone.

W ramach badania naukowcy przeprowadzili ankietę wśród 494 osób w wieku rozrodczym w grudniu 2016 r. na Florydzie. Zrekrutowano ich, ponieważ w tamtym czasie odnotowano największą liczbę miejscowych przypadków Zika w Stanach Zjednoczonych. Chociaż większość osób zakażonych Zika nie ma objawów, kobiety w ciąży z wirusem mają większe ryzyko urodzenia dziecka z określoną wadą wrodzoną. Zika rozprzestrzenia się głównie przez komary, ale może być również przenoszona z mężczyzn i kobiet na ich partnerów seksualnych i poprzez transfuzję krwi.

W ankiecie respondentom zadawano różne pytania na temat ich wiedzy i postaw wobec poszukiwania informacji, sposobu, w jaki przetwarzali to, czego dowiedzieli się o wirusie Zika, oraz ich planów poszukiwania dodatkowych informacji.

Zgodnie z oczekiwaniami uczestniczki w ciąży lub chcące zajść w ciążę (oraz mężczyźni, których żony były w takich sytuacjach), były bardziej narażone na ryzyko Zika i częściej twierdziły, że boją się Ziki.

Czytaj także:

Obalamy popularne mity na temat koronawirusa COVID-19

Szkodliwy brak informacji

– Nowe zagrożenia, takie jak Zika lub koronawirus, mogą powodować, że niektórzy ludzie reagują inaczej niż na znane zagrożenia, takie jak rak lub grypa – powiedziała Hovick. – Nawet jeśli dane sugerują, że ktoś jest zagrożony, brak informacji może sprawić, że niektórzy ludzie poczują się zagrożeni.

Odkrycia wykazały, że ludzie, którzy czuli, że nie wiedzą wystarczająco dużo o Zice, nie zamierzali spędzać więcej czasu niż inni szukając informacji. To prawdopodobnie dlatego, że zdali sobie sprawę, że nie ma więcej dostępnych informacji. Dłuższy był za to czas ich przetwarzania informacji, które odkryli, i byli bardziej skłonni zgodzić się z oświadczeniami takimi jak „po zdobyciu informacji o Zice, prawdopodobnie przestanę i pomyślę o tym”.

Odkrycia te sugerują, że ważne jest, aby agencje zdrowia publicznego stale aktualizowały informacje. Osoby zmartwione lub zaniepokojone ryzykiem prawdopodobnie przetwarzają napotkane informacje, ale nie chcą samodzielnie szukać informacji. Uczestnicy byli również bardziej skłonni do poszukiwania informacji o Zice, jeśli wierzyli, że inni tego oczekują. Bardziej skłonni byliby szukać informacji, gdyby zgodzili się ze stwierdzeniami typu „ludzie, których opinie cenię, szukają informacji o Zice”.

– Powinniśmy dążyć nie tylko do dostarczania informacji, ale także do kształtowania wiadomości tak, by zachęcić ludzi do śledzenia sytuacji – powiedziała Hovick.

Hovick powiedziała, że naukowcy rozważali próbę powtórzenia badania z obecną epidemią koronawirusa, ale badania pod kątem wirusa Zika były bardziej możliwe do przeprowadzenia, ponieważ rozwijał się wolniej.

Czytaj także:

Ekspert: Epidemia koronawirusa nie osiągnęła apogeum i dotrze do Polski