Jak postępować, gdy miało się kontakt z osobą chorą na koronawirusa?

Pierwszym, co przychodzi do głowy po usłyszeniu, że ktoś, z kim niedawno miało się osobisty kontakt zachorował na koronawirusa, jest zrobienie testu na jego obecność w organizmie. Naukowcy doradzają jednak, by najpierw zrobić coś innego.

Jak postępować po ekspozycji na koronawirusa?

1. Najpierw kwarantanna

„Pierwszym, co powinieneś zrobić, jest przejście na kwarantannę. I to jak najszybciej. Na 14 dni odseparuj się od innych” – mówi prof. Lisa Lee, która przez 14 lat pracowała w amerykańskich Centrach Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Aż 14-dniowy czas izolacji jest konieczny, ponieważ zazwyczaj objawy koronawirusa pojawiają się po około 4-5 dniach po zarażeniu, jednak okres inkubacji COVID-19 może trwać nawet do 2 tygodni. Kwarantanna jest konieczna bez względu na twoje samopoczucie i wynik ewentualnego testu. Bierne oczekiwanie i rozprzestrzenianie wirusa w tym czasie nie jest najlepszym pomysłem. Co więcej, jak wynika z najnowszych danych, nawet 40 procent nosicieli koronawirusa przechodzi go bezobjawowo, ale może zarażać innych.

2. Potem test

Test wykonaj około 5-7 dni po ekspozycji. Jeśli wynik wyjdzie negatywny, warto powtórzyć badanie po kolejnych 12 dniach, ponieważ może wirus może ujawnić się dopiero później. Jak dodaje prof. Lee, zarażenie najczęściej pojawia się między ekspozycją a pozytywnym wynikiem testu, ale nie wiadomo dokładnie kiedy. Nierzadko to dzień przed wystąpieniem objawów jest tym, gdy dana osoba zaraża najintensywniej. Co ważne, negatywny wynik testu nie oznacza, że można zrezygnować z kwarantanny. Test warto też wykonać już po 14 dniach izolacji. Jeśli jego wynik będzie pozytywny, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania.

Ważne jest również unikanie kontaktów towarzyskich z wieloma osobami, przebywanie w dużych grupach. Należy też nosić maseczki i zachowywać dystans 2,5 metra od innej osoby.

Jeśli wynik testu okaże się pozytywny, przebywaj w domu w osobnym pomieszczeniu i, jeśli to możliwe, korzystaj z innej łazienki. Jeśli nie masz w domu tylu pokojów, by móc przebyć kwarantannę osobno, we wspólnym pomieszczeniu często otwieraj okno, aby wirus nie przebywał w powietrzu zbyt długo.