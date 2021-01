Uniwersytet w Oksfordzie otwiera nowy instytut badawczy ds. oporności bakterii na antybiotyki

Na powstanie nowego instytutu potrzebne było 100 milionów funtów, które przekazała na ten cel firma chemiczna Ineos. W Ineos Oxford Institute for Antimicrobial Resistance będzie pracować 50 naukowców, zajmujących się przede wszystkim „nadmiernym i niewłaściwym stosowaniem antybiotyków”, które – według szacunków badaczy z uniwersytetu – mogą spowodować 10 milionów zgonów rocznie do 2050 roku.

Czy oporność na antybiotyki przeniesie nas z powrotem do „ciemnych wieków”?

Tego obawiają się naukowcy. Cały czas rośnie bowiem oporność bakterii na działanie tych medykamentów, niezbędnych przy wykonywaniu rutynowych operacji i w przypadku leczenia konkretnych chorób. Naukowcy chcą więc wykorzystać ostatni moment na to, by uniknąć tego, co dziś wydaje się nie do pomyślenia, a w przyszłości, bez wdrożenia odpowiednich działań, mogłoby być nieuniknione.

Jak powiedziała jedna z osób tworzących zespół, profesor Louise Richardson, choć teraz koszty otwarcia i prowadzenia instytutu wydają się wysokie, nie są takie w porównaniu z kosztami ewentualnego niepowodzenia w walce człowieka z opornymi bakteriami.

Czytaj też:

Antybiotyki – co o nich wiesz? Sprawdź się w naszym quizie!