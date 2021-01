Od 2000 roku szczepionki uratowały życie 37 milionów dzieci

Do 2030 roku liczba ta może się jeszcze podwoić. Bez dostępu do szczepień, które chronią przed odrą, rotawirusami, wirusem HPV i wirusowym zapaleniem wątroby typu B dzieci urodzone w 2019 roku w 98 najbiedniejszych krajach świata, które nie zostały zaszczepione, są statystycznie o 48 procent bardziej narażone na śmierć przed ukończeniem 5 lat niż najmłodsi, którym szczepionkę podano. Nowy model pokazuje również, że u najmłodszych urodzonych w najuboższych krajach w 2019 roku ta śmiertelność będzie o 72 procent niższa, jeśli zostaną zaszczepione na 10 głównych chorób. Obliczeń dokonali naukowcy z 16 niezależnych grup badawczych, którzy sami podkreślają, że dokonywanie takich szacunków nie jest łatwe, ale to nie znaczy, że nie trzeba tego robić.

Dlaczego szczepienia są tak ważne?

Nowy model obliczeń ma również swoje ograniczenia, zwłaszcza że wiele najbiedniejszych krajów nie dysponuje dokładnymi statystykami dotyczącymi obciążenia chorobami i liczby zgonów. Mimo to wspomniane badanie jest pierwszym i jak dotąd największym, skupiającym się na 10 chorobach i powodujących je wirusach: wirusowym zapaleniu wątroby typu B, grypie, brodawczaku ludzkim, japońskim zapaleniu mózgu, odrze, meningokokach, rotawirusach (dwa rodzaje), różyczce i żółtej febrze.

Badacze odkryli, że w ciągu życia osób urodzonych w latach 2000-2030 szczepienia zapobiegną 120 milionom zgonów, z czego 90 milionom z nich zapobiegnie szczepionka przeciwko odrze i wirusowemu zapaleniu wątroby. Niedawno stwierdzono również, że sama szczepionka przeciwko odrze uratowała przed śmiercią 20 milionów osób na całym świecie od początku 2000 roku. Dlatego bardzo ważne jest nie tylko utrzymanie dotychczasowego, wysokiego poziomu ochrony, ale i opracowywanie szczepionek na kolejne choroby oraz wprowadzanie szczepień do krajów, w których jeszcze ich nie ma lub są na bardzo niskim poziomie Naukowcy szacują, że jeśli wystarczająca liczba młodych osób w najbiedniejszych krajach miałaby dostęp do szczepienia przeciw HPV, raka szyjki macicy można by wyeliminować w najbiedniejszych krajach do końca wieku. Bardzo skuteczne są również programy szczepień zapobiegające niektórym rodzajom zapalenia płuc.

Czytaj też:

Na świecie dokonano już ponad 70 mln szczepień. Czy to wystarczy, by zatrzymać pandemię?