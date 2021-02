Oto, w jaki sposób skutecznie i bezpiecznie czyścić ekran telefonu

Badanie opublikowane w 2017 roku w czasopiśmie „Germs” wykazało, że na telefonach należących do nastolatków znajdowały się m. in. bakterie E. coli, Staphylococcus aureus i Streptococcus. Jak zaznacza dr Charles Gerba, profesor epidemiologii z University of Arizona, zarazki mogą się utrzymywać na powierzchniach od kilku godzin do kilku tygodni. Wirusy przeziębienia i grypy mogą przetrwać od kilku godzin do nawet 9 dni, w zależności od temperatury i wilgotności. Jak to wygląda w przypadku SARS-CoV-2? Według ekspertów, wirus może się utrzymywać na szkle do 4 dni (przy odpowiednich warunkach), a na powierzchniach plastikowych i metalowych telefonu – nawet do 7 dni. Ważne jest więc dbanie o to, by telefon był czysty.

Jak czyścić i dezynfekować telefon?

Zdejmij obudowę telefonu i wyłącz urządzenie. Wypoleruj je ściereczką z mikrofibry, aby pozbyć się smug i zabrudzeń. Ściereczka nie zabije zarazków, ale usunie je z powierzchni telefonu skuteczniej niż ręcznik papierowy. Sięgnij po chusteczkę dezynfekującą (zawierającą alkohol etylowy, benzylowy lub izopropylowy). Jeśli jest zbyt wilgotna, wyżymaj ją. Dokładnie przetrzyj każde miejsce w telefonie, poza portami do podłączenia słuchawek czy ładowarki. Pozostaw telefon do wyschnięcia na 5 minut. Sięgnij po czystą ściereczkę z mikrofibry lub ręcznik papierowy, by usunąć resztkę wilgoci. Pamiętaj, by od razu po czyszczeniu telefonu wyprać ściereczki z mikrofibry. Jeśli nie masz w domu chusteczek dezynfekujących, użyj do czyszczenia wody i delikatnego mydła, którym namoczysz ściereczkę z mikrofibry.

Najlepiej czyścić w ten sposób ekran i obudowę telefonu każdego dnia.

