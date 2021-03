Alergolog, lekarz od chorób alergicznych

Alergolog to niestety coraz częściej odwiedzany przez nas specjalista. Postępujące zanieczyszczenie środowiska sprawia, że coraz częściej cierpimy na rozmaite alergie. Objawiają się one kichaniem, kaszlem, problemami z układem oddechowym, wysypkami, stanami zapalnymi skóry. Znalezienie czynników wywołujących alergię jest bardzo ważne, gdyż umożliwia nam powrót do zdrowia. Nieleczona alergia może przyczynić się do wystąpienia wielu chorób.

Alergolog – co to za lekarz?

Alergolog zajmuje się chorobami wywoływanymi przez alergeny – pyłki, roztocza, kurz, pleśń, sierść zwierząt, pokarmy, konserwanty itd. Jak już ustaliliśmy, reakcje układu immunologicznego na drażniący czynnik mogą być różne. Alergolog próbuje ustalić te alergizujące czynniki, co pozwoli wyeliminować je z życia lub zmniejszyć ich działania niepożądane. Wdraża również konieczne leczenie, które poprawia stan pacjenta i zwiększa jego komfort życia.

Kiedy wybrać się do alergologa?

Na wizytę do alergologa trzeba zapisać, gdy dokuczają nam następujące objawy:

przezroczysty katar

napady kichania (np. w towarzystwie zwierząt) czy o określonej porze roku (np. na wiosnę)

napadu kaszlu

przekrwienie spojówek

wysypka skórna

pokrzywka

biegunki

duszności

Jakie choroby leczy alergolog?

Specjalista zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób spowodowanych przez alergeny. W związku z tym, że wiele z nich dotyczy układu oddechowego, nierzadko ma podwójną specjalizację np. alergolog-pulmonolog. Leczy:

kaszel alergiczny – mogą go powodować pyłki, roztocza, sierść zwierząt

alergiczny nieżyt nosa – powodują go pyłki, roztocza, sierść zwierząt, pleśnie

astmę na tle alergicznym – można ją rozpoznać po przewlekłym kaszlu, świszczącym oddechu i problemach z głębszym oddychaniem

pokrzywkę alergiczną – objawia się swędzącą wysypką, bąblami, zaczerwieniem skóry

anginę alergiczną – ma charakter przewlekły, objawia się wysoką gorączką, bólem gardła, bólami mięśniowymi, apatią, osłabieniem

alergiczne zapalenie zatok – także o charakterze przewlekłym, objawia się silnym bólem głowy, uczuciem ściskania, gęstą wydzieliną zalegającą

alergiczne zapalenie spojówek – objawia się bólem, przekrwieniem spojówek

alergiczne zapalenie ucha – powoduje wysoką gorączkę, ból, może pojawić się również wysięk

alergie pokarmowe – objawiają się bólem brzucha, nudnościami, biegunką, pokrzywką, wysypką na skórze



Jak wygląda wizyta u alergologa?

Lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad medyczny, na podstawie którego uzyskuje informacje o jego stylu życia, środowisku w jakim żyje i pracuje oraz o problemach, które skłoniły go do konsultacji ze specjalistą. Pyta także o alergie w rodzinie (niektóre mogą być dziedziczne).

Już na podstawie wywiadu uzyskuje pierwsze informacje o czynnikach, które mogą wywołać alergie u danego pacjenta. Następnie zleca wykonanie szczegółowych badań:

testów prowokacyjnych – które polegają na wystawieniu organizmu na działanie alergenu i przez to sprowokowaniu reakcji uczuleniowej. To pozwala jednoznacznie potwierdzić, jaki czynnik wywołuje alergię

testów skórnych – polegają na przyłożeniu do skóry papierka nasączonego alergenem i sprawdzeniu reakcji uczuleniowej

testów z krwi – polegają na oznaczeniu przeciwciał IgE w kontekście różnych alergenów (pyłków, roztoczy itp.)

Leczenie u alergologa

Po wykonaniu szczegółowych badań alergolog analizuje wyniki i zaleca odpowiednie leczenie. Polega ono na przyjmowaniu leków antyhistaminowych, które blokują reakcję uczuleniową. Może również zlecić przeprowadzenie odczulania w formie szczepionki. Przez 7-14 dni pacjent przyjmuje w różnych dawkach alergen, co ma go uodpornić na jego działanie.

Alergolog dziecięcy

Alergie bardzo często dotyczą dzieci. Już u niemowląt można zaobserwować alergie pokarmowe np. gdy mama karmi je piersią, a je nabiał, u dziecka może pojawić się alergia na białka mleka krowiego. Później ujawniają się ponownie przy rozszerzaniu diety.

Gdy tylko rodzic zauważy na ciele dziecka wysypkę albo rumień, powinien je bacznie obserwować i rozważyć wizytę u alergologa. Nieleczone alergie mogą się nawarstwiać i wreszcie przyczynić się do rozwoju astmy.

