Nasze mózgi mogą być bezpośrednio zaangażowane w przetwarzanie alkoholu. Na razie dowodzą tego badania na myszach

W najnowszych badaniach, przeprowadzonych na razie wyłącznie na myszach, przyjrzano się działaniu grupie enzymów o nazwie dehydrogenaza aldehydowa. Naukowcy odkryli, że mogą one rozkładać konkretny produkt uboczny trawienia alkoholu nie tylko w wątrobie, ale i w mózgu.

Kiedy pijemy alkohol, organizm wkracza do akcji, by rozłożyć go na inne związki. Najpierw na aldehyd octowy, następnie na octan, a finalnie na dwutlenek węgla i wodę. Podczas tego konkretnego badania dokładnie przyjrzano się rozkładowi z aldehydu octowego do octanu. To właśnie za ten proces odpowiada dehydrogenaza aldehydowa, kodowana przez gen ALDH2. Dotychczas sądzono, że cały proces zachodził w wątrobie, a dopiero potem octan przechodził przez barierę krew-mózg do układu nerwowego.

Jak przebiegało badanie?

Korzystając z czterech próbek pobranych z ludzkiego mózgu oraz z 11 myszy, badacze przyjrzeli się miejscu ekspresji genu ALDH2. Okazało się, że nie znajduje się ono jedynie w wątrobie, ale również w mózgu, a konkretnie w komórkach móżdżku – astrocytach. Taką zależność zaobserwowano w dwóch z czterech badanych próbek. Już wcześniej wiadomo było, że to także w móżdżku zachodzą procesy, które powodują upośledzenie motoryczne wywoływane przez alkohol, jednak sądzono, iż octan jest transportowany z wątroby do mózgu już po rozkładzie aldehydu octowego.

Jednak kiedy naukowcy wyhodowali myszy z niedoborem ALDH2 w mózgu, co spowodowało niemożność wytwarzania przez nie dehydrogenazy aldehydowej w astrocytach móżdżku, zaobserwowali, że alkohol nie wpływa na funkcje motoryczne zwierząt, jak oczekiwano. Co więcej, poziom octanu w mózgu był taki sam, jak przed podaniem alkoholu. Po usunięciu ALDH2 z wątroby myszy poziom octanu w ich mózgach również nie uległ zmianie.

Zdaniem naukowców, może to oznaczać, że część aldehydu octowego wytwarzanego podczas picia alkoholu przekształca się w octan bezpośrednio w mózgu, a nie jest on transportowany w całości z wątroby. Oznacza to więc, że i mózg bierze udział w metabolizmie alkoholu. Konieczne jest jednak przeprowadzenie kolejnych badań, potwierdzających tę tezę, na ludziach, nie tylko na zwierzętach.

