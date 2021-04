Naukowcy: Nie tylko człowiek świadomie postrzega to, co widzi. Jedno inne zwierzę również to potrafi

Kiedy człowiek obserwuje zachód słońca, doskonale zdaje sobie sprawę, co robi i co widzi. Jednak, jak się okazuje, ludzie nie są jedynymi istotami na świecie, które posiadły taką zdolność.

Jak ludzie... i makaki widzą świat?

29 marca 2021 roku na łamach „Proceedings of the National Academy of Sciences” opublikowane zostały wyniki doświadczenia, w którym wzięli udział ludzie i makaki. Jeśli chodzi o ludzi, to od dawna wiadomo, że na postrzeganie przez nas obrazów mogą wpływać podświadome bodźce podprogowe. Mamy więc tendencję do innego uczenia się, gdy coś widzimy świadomie i innego, gdy bodźce są nam dostarczane właśnie podprogowo. Wykazujemy więc w swoim postrzeganiu obrazów wzorzec podwójnej dysocjacji. Makaki, jak się okazało, również.

Uczestnikom badania – małpim i ludzkim – przedstawiono na ekranach obrazy, na których mieli wskazywać konkretne cele: to, czy ukażą się one z lewej, czy z prawej strony. Przed każdym celem pojawiała się jednak wskazówka: przez kilka sekund w rogu ekranu przeciwnym do tego, w którym za chwilę pojawiał się cel, wyskakiwała mała gwiazdka. Zarówno małpy, jak i ludzie zauważyli tę zależność i poprawnie wskazywali cele. Później jednak pojawił się przekaz podprogowy – gwiazdka migała tylko przez krótką chwilę, niezauważalną świadomie dla małp i ludzi. W takim przypadku odpowiedzi ludzi i małp zawsze były błędne – pokazywana była ta strona, po której pojawiała się gwiazdka i której świadomie uczestnicy nie zauważali.

Małpy wykazywały więc takie same wzorce reakcji, jak ludzie. z powodzeniem potrafiły spojrzeć w miejsce docelowe, gdy otrzymywały bodziec rejestrowany świadomie, ale nie potrafiły tego w przypadku przekazu podprogowego. Okazuje się więc, że co najmniej jedno zwierzę, poza człowiekiem, tak samo patrzy na świat.

Czytaj też:

Mała małpka ujeżdża tygryska. Rozkoszne nagranie hitem internetu