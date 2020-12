Psycholog: Jeśli spodziewasz się swędzenia, poczujesz swędzenie

Efekt placebo i efekt nocebo od dawna interesuje naukowców, szczególnie w kontekście terapii leczniczych i odczuwaniu bólu. Teraz pewna grupa badaczy postanowiła sprawdzić, czy efekty te mogą wystąpić w przypadku uczucia swędzenia.

Uczestnicy badań Bartels zostali podzieleni na trzy grupy. Jedna grupa otrzymała tylko warunkowanie, druga grupa otrzymała tylko sugestię werbalną, a trzecia grupa otrzymała kombinację warunkowania i sugestii werbalnej. Uczestnikom podawano bodźce za pomocą dwóch elektrod umieszczonych na jednym z ich ramion i mogli zobaczyć różne kolory podświetlane na ekranie komputera. „Historia, którą opowiedzieliśmy uczestnikom (innymi słowy sugestia werbalna) jest taka, że trzecia elektroda miałaby wpływ na swędzenie; gdyby zobaczyli zielone światło, swędzenie byłoby mniejsze, a czerwone światło oznacza, że swędzenie byłoby silniejsze a żółte światło oznaczało brak zmian. Ale ta trzecia elektroda była fałszywa, więc nie miała żadnego wpływu na swędzenie, a raczej działała jak placebo”.

Placebo i nocebo

W fazie uczenia się zastosowane bodźce są różne dla każdej grupy. W grupie uczestników, którzy otrzymują jedynie sugestię werbalną, siła sygnału pozostaje taka sama. Ale w trzeciej grupie, w której badacze łączą warunkowanie z sugestią werbalną, swędzenie jest potajemnie redukowane dla światła zielonego i zwiększane dla światła czerwonego, tak że uczestnik myśli, że trzecia elektroda ma wpływ. W fazie testowej badania wszyscy uczestnicy otrzymują ten sam bodziec o średniej intensywności. Bartels: „Chociaż bodźce są takie same, uczestnicy w grupie, w której łączymy warunkowanie z sugestią werbalną, mniej swędzą przy zielonym świetle, a więcej przy czerwonym świetle.. Wyniki z tej grupy są bardzo różne od grupy kontrolne”.

W dalszych badaniach Bartels odkryła bardzo ważny aspekt efektu nocebo na swędzenie. „Jeśli pobudziliśmy swędzenie za pomocą warunkowania i sugestii werbalnej, można to odwrócić. Używamy również do tego warunkowania; w tym przypadku nazywamy to przeciwwarunkowaniem. Nasze badania w fazie eksperymentalnej na zdrowych ludziach nie mogą być po prostu stosowane w warunkach klinicznych, ale bardzo interesujące jest dalsze rozwijanie tych odkryć. Oczywiście chcesz, aby efekt nocebo był minimalny i wzmocniony efekt placebo. Te badania są tak nowe, że do tej pory prawie nie były badane w odniesieniu do bólu”.

