Pocieszasz się, że w weekend odeśpisz? Naukowcy mają złe wieści

Większość z nas żyje w biegu. W tygodniu nie mamy czasu odpoczynek, siedzimy do późna przed telewizorem lub komputerem, wykonujemy szereg domowych obowiązków, by o świcie znów zerwać się na równe nogi i gnać do szkoły, przedszkola, pracy. Niedobór snu w dni powszednie dotyczy większości z nas. Często jedyną myślą, która nas ratuje w chwilach skrajnego przemęczenia, jest wizja weekendu. Niektórzy w ciągu tych dwóch dni w tygodniu starają się nadrobić stracone godziny snu i zniwelować skutki, jakie niesie notoryczne niewyspanie. Jednak nowe badania przynoszą nam złe wieści: spanie w weekendy nie pomoże.

Notoryczny niedobór snu, a choroby

Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób (CDC) zaleca co najmniej 7 godzin snu na dobę. Deprywacja snu może mieć różne przyczyny, takie jak zaburzenia snu, ale często wynika z codziennego stresu, zbyt wielu zobowiązań w pracy lub szybkiego tempa życia. Istnieje silne powiązanie pomiędzy zbyt małą ilością snu w nocy i zwiększonym ryzykiem rozwoju pewnych stanów metabolicznych, w tym otyłości, cukrzycy i problemów sercowo-naczyniowych.

Odsypianiem nie zniwelujemy skutków chronicznego niewyspania

Najnowsze badanie, opublikowane na łamach „Current Biology”, że weekendowe odsypianie nie jest wystarczające, aby odwrócić szkody, które powoduje utrata snu w ciągu tygodnia.

Aby to sprawdzić, naukowcy zwerbowali 36 młodych, zdrowych dorosłych uczestników. Następnie podzielono ich na 3 grupy:

ci, którzy mieliby tylko 5 godzin snu na noc przez cały tydzień i weekend,



osoby, które przez cały tydzień miały 5 godzin snu na dobę, a następnie nieograniczony sen w weekend,



grupa kontrolna, której członkowie mogli spać do 9 godzin każdej nocy zarówno w tygodniu, jak i w weekend.



Tyjemy, bo nie śpimy, a nadrabianie w weekendy nie pomaga?

Naukowcy odkryli, że wszyscy uczestnicy, którzy musieli ograniczyć swój sen w ciągu tygodnia, nabierali nawyku sięgania po posiłku po przekąskę, co prowadziło do przyrostu masy ciała. Jednak uczestnicy badania, którzy mogli odsypiać w weekend, spożywali mniej kalorii podczas podjadania po kolacji niż ci, którzy kontynuowali ograniczony tryb snu także w weekend. Mimo wszystko osoby, które w tygodniu znów musiały ograniczać czas snu do 5 godzin, wracały do podjadania i w efekcie i tak przybierały na wadze.

Badania wykazały też, że osoby z niedoborem snu mają większe szanse zachorowania na cukrzycę. Miały one niższą wrażliwość na insulinę, doświadczając spadku o około 13 procent. Spadek wrażliwości dotyczył również osób, które odsypiały w weekendy.

