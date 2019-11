Prawdziwa rewolucja w diagnozie raka prostaty. Test do zrobienia w domu

Naukowcy stworzyli pionierski test, który pozwala zdiagnozować agresywnego raka prostaty i przewidzieć, czy pacjenci będą wymagać leczenia nawet pięć lat wcześniej niż standardowe metody kliniczne. Ich ostatnie badanie pokazuje, w jaki sposób można wykonać test „PUR” na próbkach pobranych w domu, więc mężczyźni nie muszą przychodzić do kliniki, aby dostarczyć próbkę moczu, ani nie muszą przejść niekomfortowego badania przez odbyt.

Czytaj także:

Nabiał zwiększa ryzyko raka prostaty? Nowe doniesienia naukowców

Badanie to krok naprzód

Jest to ważny krok naprzód, ponieważ pierwsze oddanie moczu w ciągu dnia zapewnia poziomy biomarkerów z prostaty, które są znacznie wyższe i bardziej spójne. Zespół badawczy ma nadzieję, że wprowadzenie zestawu do badania moczu w domu może zrewolucjonizować diagnozę choroby.

Dr Jeremy Clark z Norwich Medical School z UEA powiedział: „Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn w Wielkiej Brytanii. Zwykle rozwija się powoli. Jednak lekarze chcą móc lepiej przewidzieć, które guzy staną się agresywne, co utrudni decyzję o leczeniu wielu mężczyzn. „Najczęściej stosowane testy na raka prostaty obejmują badania krwi, badanie fizykalne zwane cyfrowym badaniem odbytnicy (DRE), skan MRI lub biopsję. Opracowaliśmy test PUR, który analizuje ekspresję genów w próbkach moczu i dostarcza istotnych informacji na temat tego, czy rak jest agresywny czy niskiego ryzyka”.

Ponieważ prostata stale wydziela hormony, pobieranie moczu z pierwszego oddawania moczu przez mężczyzn w ciągu dnia oznacza, że ​​poziomy biomarkerów z prostaty są znacznie wyższe i bardziej spójne, więc jest to wielka poprawa. Możliwość dostarczenia próbki moczu w domu i wysłania próbki do analizy może naprawdę zrewolucjonizować diagnostykę. „Oznacza to, że mężczyźni nie musieliby poddawać się cyfrowemu badaniu doodbytniczemu, więc byłoby to znacznie mniej stresujące i powinno skutkować badaniem znacznie większej liczby pacjentów”.

Zespół badawczy dostarczył 14 uczestnikom zestaw do samodzielnego zbierania moczu i instrukcje. Następnie porównali wyniki pobranych próbek moczu domowego, pobrane z samego rana, z próbkami pobranymi po cyfrowym badaniu doodbytniczym. „Stwierdziliśmy, że próbki moczu pobrane w domu wykazały biomarkery raka prostaty znacznie wyraźniej niż po badaniu doodbytniczym. Informacje zwrotne od uczestników wykazały, że test w domu był lepszy”.

Czytaj także:

Kwasy omega-3 – czy podnoszą ryzyko raka prostaty?

Test będzie prawdziwą rewolucją

Korzystanie z tego testu może w przyszłości zrewolucjonizować sposób monitorowania osób pod aktywnym nadzorem pod kątem postępu choroby, przy czym mężczyźni muszą jedynie odwiedzić klinikę w celu uzyskania pozytywnego wyniku w moczu. Jest to przeciwne do obecnej sytuacji, w której mężczyźni mają stawić się w klinice co 6-12 miesięcy z powodu bolesnych i kosztownych biopsji.

„Ponieważ test PUR dokładnie przewiduje agresywny rak prostaty i przewiduje, czy pacjenci będą wymagali leczenia nawet o pięć lat wcześniej niż standardowe metody kliniczne – oznacza to, że ujemny wynik testu mógłby umożliwić mężczyznom ponowne badanie co dwa do trzech lat, łagodząc stres pacjenta i zmniejszenie obciążenia szpitalnego”.

„Kiedy zdiagnozujemy raka prostaty, badanie moczu może potencjalnie odróżnić tych, którzy potrzebują leczenia, od tych, którzy nie potrzebują leczenia, co byłoby nieocenione. Ci pacjenci przechodzą do aktywnego programu nadzoru po diagnozie, która może obejmować powtarzanie biopsji i skanów MRI, co jest dość uciążliwe. Ten test moczu może nam powiedzieć, czy musimy interweniować u tych pacjentów”.

Zespół badawczy twierdzi, że odkrycia mogą również pomóc w rozwoju testów domowych na raka pęcherza moczowego lub nerek.

Czytaj także:

Urolog wymienia objawy raka prostaty. Niektóre z nich mężczyźni ignorują latami