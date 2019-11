Mocz tej kobiety zmienił kolor na fioletowy. Dlaczego?

Niepokojące zdjęcie, które obiegło internet, pochodzi z raportu opublikowanego niedawno w New England Journal of Medicine. Jest to historia 70-letniej kobiety, która przybyła do szpitala po udarze. Kobieta miała założony cewnik – rurkę, która jest umieszczana w ciele, zwykle w pęcherzu, w celu wydalania moczu – a 10 dni później mocz zebrany w cewniku był fioletowy.

Co właściwie się stało?

Autorzy raportu wyjaśnili, że purpurowe zabarwienie uważane było za wynik reakcji chemicznej, jakiej podlegają niektóre bakterie w środowisku alkalicznym. Kobieta nie wykazała jednak klinicznych objawów infekcji, zgodnie z opisem przypadku, więc lekarze nie podawali jej antybiotyków. Kobieta otrzymywała jednak dożylne nawodnienie.

Fioletowy mocz brzmi jak coś, co mogło wydarzyć się tylko w niewiarygodnie rzadkich okolicznościach, ale w rzeczywistości jest bardziej powszechne, niż mogłoby się wydawać. Według raportu opublikowanego w czasopiśmie Journal of Family Medicine and Primary Care, purpurowy mocz, został po raz pierwszy opisany w 1970 roku i zdefiniowany jako przejaw zakażonego układu moczowego. W opisie przypadku uwzględniono, że został przeprowadzony test na obecność leukocytów w moczu pacjentki. Taki stan mógłby być oznaką infekcji dróg moczowych, chociaż nie zdiagnozowano jej.

Zespół fioletowego worka na mocz

Jest to rzadki stan, ale, zgodnie z wcześniej wspomnianym raportem, dotyka tylko 10 proc. pacjentów, którzy długoterminowo mają założony cewnik. Wysoki poziom bakterii w moczu może powodować tzw. zespół fioletowego worka na mocz. Niektórzy lekarze uważają, że mocz zmienia kolor na fioletowy, gdy tryptofan w diecie jest metabolizowany (rozkładany) w organizmie. Inne bakterie, które zostały połączone z fioletowym moczem, obejmują Pseudomonas aeruginosa, Providencia stuartii, Escherichia coli i gatunki enterococcus, zgodnie z opisem przypadku.

Badania wskazują, że również zaparcia są powiązane z zespołem fioletowego worka na mocz. Ten stan najczęściej obserwuje się u osób stale cewnikowanych i mających zaparcia. Można to łatwo wyleczyć, ale nie da się ukryć, że taki stan niepokoi rodzinę, przyjaciół i tych pracowników służby zdrowia, którzy nie są świadomi tego zjawiska i zwykle stają się niezwykle zaniepokojeni z powodu nagłego niewytłumaczalnego przebarwienia moczu, a czasem worka na mocz.

Na szczęście problem został rozwiązany szybko i łatwo. Po dożylnym podaniu płynów purpurowy mocz pacjentki wrócił do normy po czterech dniach.