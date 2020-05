Witamina C pomoże zmniejszyć guzy? Nowe oblicze walki z nowotworem

W latach siedemdziesiątych, kiedy zdobywca nagrody Nobla, Linus Pauling, po raz pierwszy zaproponował wysokie dawki dożylnej witaminy C w leczeniu raka, ludzie odrzucili jego pomysł jako znachorstwo. Ale ostatnie badania sugerują, że coś w tym jest. Na przykład małe badanie kliniczne z 2017 r. wykazało, że wysokie dawki witaminy C w połączeniu z radioterapią i chemioterapią są dobrze tolerowane i mogą przedłużyć przeżycie osób z rakiem mózgu.

Obecnie trwają większe badania kliniczne badające sprawdzając wysokiej dawki witaminy C w połączeniu z konwencjonalnymi terapiami przeciwnowotworowymi. Badanie na myszach sugeruje obecnie, że dieta naśladująca post może zwiększyć zdolność witaminy C do leczenia raka jelita grubego, unikając jednocześnie konieczności chemioterapii lub radioterapii. Badanie, które pojawiło się w Nature Communications, dostarcza również wskazówek na temat tego, jak wysokie dawki witaminy C mogą działać i w jakich okolicznościach.

Jak witamina C działa na komórki rakowe?

Aby zbadać wysoką dawkę witaminy C i dietę naśladującą post, naukowcy rozpoczęli od pomiaru ich wpływu zarówno w izolacji, jak i wspólnie na hodowane w laboratorium komórki rakowe KRAS. „Stosowana samodzielnie dieta naśladująca post lub sama witamina C zmniejszały wzrost komórek rakowych i powodowały niewielki wzrost śmierci komórek rakowych”, mówi Prof. Valter Longo, dyrektor USC Longevity Institute. „Ale gdy zostały użyte razem, miały mocny efekt, zabijając prawie wszystkie komórki rakowe”. Zespół odkrył, że u myszy z nowotworami mutującymi KRAS połączenie diety naśladującej głodówkę i witaminy C spowalniało postęp raka. Co równie ważne, leczenie wydawało się bezpieczne i dobrze tolerowane. Myszy straciły nie więcej niż 20 proc. masy ciała podczas diety i szybko odzyskały wagę po powrocie do normalnej diety.

„Po raz pierwszy zademonstrowaliśmy, jak całkowicie nietoksyczna interwencja może skutecznie leczyć agresywnego raka. Podjęliśmy dwa zabiegi, które są szeroko badane jako interwencje opóźniające starzenie się – dietę naśladującą post i witaminę C – i połączyliśmy je jako potężne leczenie raka” – dodał prof. dr Valter Longo. Oczywiście badania komórek rosnących w naczyniach i eksperymenty na zwierzętach nie zawsze odzwierciedlają skuteczność lub bezpieczeństwo danego leczenia u ludzi. Łączenie witaminy C z chemioterapią wydaje się dawać najlepsze wyniki w raku mutanta KRAS.

Czytaj także:

Zastrzyki z dużymi dawkami witaminy C pomogą walczyć z rakiem?