Czy wysokie ciśnienie krwi w starszym wieku jest nieuniknione?

Amerykańskie Towarzystwo Serca (AHA) informuje, że zwiększające się ryzyko wysokiego ciśnienia krwi w wieku od 20 do 85 lat wynosi między 69 a 86 procent. Czy to oznacza, że ​​jeśli żyjesz wystarczająco długo, jesteś skazany na wysokie ciśnienie krwi? Dr Jim Liu, kardiolog z Ohio State University Wexner Medical Center przyznał, że chociaż wiek jest jednym z wielu czynników wzrostu, nie uważa tego za normalną część starzenia się.

Ryzyko wysokiego ciśnienia krwi

W artykule opublikowanym w czasopiśmie JAMA Cardiology, naukowcy przyjrzeli się wzorcom ciśnienia krwi w ciągu ludzkiego życia. W analizie uwzględniono 32 000 uczestników w wieku od 5 do 98 lat. Stwierdzono, że różnice w ciśnieniu między mężczyznami i kobietami zaczynają się wcześnie i utrzymują z wiekiem. U kobiet stwierdzono gwałtowny wzrost ciśnienia krwi, zaczynający się w okolicach trzydziestki i trwający przez całe życie Ponadto zmiany hormonalne po menopauzie zwiększają ryzyko chorób serca u kobiet. Dlatego ważne jest, aby kobiety zaczęły być aktywne i utrzymywały zdrowy styl życia przez cały czas.

Z wiekiem zmienia się układ naczyniowy. W naczyniach krwionośnych dochodzi do zmniejszenia elastyczności tkanek w tętnicach. W rezultacie ciśnienie krwi wzrasta. Poza wiekiem zmienne obejmują czynniki genetyczne, czynniki związane ze stylem życia, leki i inne choroby współistniejące. Częstymi schorzeniami, które prowadzą do nadciśnienia, są bezdech senny i choroba nerek. Czynniki związane ze stylem życia obejmują palenie, spożywanie alkoholu, brak aktywności fizycznej, otyłość i brak snu.

Monitorowanie ciśnienia krwi

Możesz mieć wysokie ciśnienie krwi i nie wiedzieć o tym. To dlatego, że możesz nie mieć objawów, dopóki nie dojdzie do kryzysu zdrowotnego, takiego jak udar lub zawał serca. Zdrowy odczyt ciśnienia krwi to taki, w którym skurczowe ciśnienie krwi (najwyższa liczba) jest mniejsze niż 120, a rozkurczowe ciśnienie krwi (najniższa liczba) jest mniejsze niż 80. Dr Liu zaleca, aby wszyscy dorośli w wieku powyżej 18 lat mieli badanie ciśnienia krwi co najmniej raz w roku. Osoby ze zdiagnozowanym nadciśnieniem powinny być częściej badane. „Pacjenci z nadciśnieniem powinni codziennie monitorować i rejestrować swoje ciśnienie krwi w domu” – dodaje doktor. Jednak monitory ciśnienia krwi dostępne bez recepty nie zawsze są godne zaufania.