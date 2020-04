Mierzysz ciśnienie krwi w domu? Sprawdź, jak zrobić to poprawnie

American Heart Association zaleca badanie ciśnienia krwi w domu osobom zagrożonym nadciśnieniem oraz osobom z już istniejącym nadciśnieniem. Jednak nowe badanie pokazuje, że zaledwie 6 procent urządzeń sprzedawanych do samokontroli ciśnienia krwi jest testowanych pod kątem dokładności. Chociaż ustalenia opierają się na danych z australijskiego rynku online, ci sami dostawcy obsługują rynki na całym świecie.

Eksperci w Stanach Zjednoczonych twierdzą, że mniej martwią się urządzeniami – zatwierdzonymi przez Food and Drug Administration – a więcej tym, jak ludzie ich używają.

– Z mojego doświadczenia wynika, że ​​pomiary wykonywane w gabinecie lekarskim są najbardziej wiarygodne i żadne domowe urządzenie monitorujące nie jest w stanie sprostać takiemu poziomowi dokładności – powiedział dr Javier Morales z Donald and Barbara Zucker School of Medicine w Hofstra / Northwell w Nowym Jorku. Morales od ponad 20 lat jest internistą specjalizującym się w cukrzycy, otyłości i chorobach metabolicznych. – Ponieważ telemedycyna i monitorowanie ciśnienia w domu stają się coraz powszechniejsze, moim największym zmartwieniem jest umiejętność prawidłowego korzystania z urządzeń przez pacjenta”.

Ryzyko nieprawidłowych odczytów

Dr Michael Rakotz z American Medical Association mówi, że dokładne pomiary ciśnienia krwi są bardzo ważne. – Jeśli ciśnienie krwi nie zostanie prawidłowo zmierzone, czy to w gabinecie lekarskim, czy w domu, potencjalne ryzyko może być poważne.

Eksperci dodają, że niedokładne wyniki mogą prowadzić do nieleczonego nadciśnienia. – Nieleczone, niekontrolowane ciśnienie krwi prowadzi do zwiększonego ryzyka udaru, zawału, niewydolności serca i może powodować uszkodzenie nerek, pamięci i wzroku – powiedział Morales.

– Ryzyko błędnego sklasyfikowania ciśnienia krwi wzrasta – dodał Rakotz. – Może to oznaczać, że ktoś, kto nie ma nadciśnienia, zostanie zdiagnozowany jako osoba, która je ma lub ktoś z niekontrolowanym nadciśnieniem nie otrzyma leczenia, którego potrzebuje. Dlatego pracownicy służby zdrowia i osoby mierzące swoje ciśnienie krwi muszą zostać przeszkolone, aby poprawnie wykonywać pomiary.

Co robić, jeśli wynik jest zbyt wysoki?

Czynniki przyczyniające się do podwyższonego ciśnienia krwi obejmują podeszły wiek, wysokie spożycie soli, niskie spożycie owoców i warzyw, nadwagę, brak odpowiedniej aktywności fizycznej i nadmierne picie alkoholu. Oprócz pomiarów w domu i wizyt kontrolnych eksperci twierdzą, że ludzie mogą utrzymać zdrowe ciśnienie krwi lub je obniżyć, wprowadzając kilka zmian w stylu życia. Dobra dieta, regularne ćwiczenia i przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami to klucz do dobrego zdrowia.

American Heart Association zaleca również, aby osoby z nadciśnieniem zmniejszyły ryzyko powikłań i zwiększyły skuteczność leków poprzez ograniczenie stresu, rzucenie palenia, ograniczenie alkoholu i przestrzeganie zaleceń lekarza. Jeśli nie masz pewności co do dokładności domowego badania ciśnienia krwi, skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Jak uzyskać dokładniejsze pomiary?

Jeśli to możliwe, eksperci sugerują, aby porównywać odczyty z urządzeń domowych z odczytami w gabinecie lekarza. Jeśli nie możesz odwiedzić gabinetu lekarskiego, upewnij się, że wiesz, jakiego rodzaju urządzenia testującego powinieneś używać i jak prawidłowo z niego korzystać.

Aby uzyskać większą dokładność, poleca się ciśnieniomierze z mankietami zakładanymi na przedramieniu. Takie monitorowanie ciśnienia krwi (które mierzy ciśnienie krwi w aorcie), jest uważane za najdokładniejsze.

Im większe naczynie krwionośne, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że pomiar ciśnienia krwi będzie podatny na błędy. Urządzenia z mankietami na przedramieniu mierzą na większych naczyniach krwionośnych niż urządzenia zakładane na nadgarstek, dlatego zapewniają lepszą dokładność. Ponadto niektóre osoby z cukrzycą i chorobami naczyniowymi mogą mieć już stwardniałe naczynia krwionośne, więc ich naczynia krwionośne będą mniej ściskane przez mankiety do pomiaru ciśnienia krwi.

Ważne jest też, aby wiedzieć, gdzie umieścić stetoskop. Jeśli nie zostanie umieszczony prawidłowo, odczyt ciśnienia krwi będzie błędny, a dodatkowe wprowadzone leki mogą mieć katastrofalne skutki przy tak niedokładnym odczycie.

Wybrane ramię może również wpływać na ogólny odczyt. Prawe ramię jest w zasadzie dokładniejsze z powodu potencjalnej nieprawidłowości zwanej zespołem żebra szyjnego, co może wpływać na wyniki ciśnienia krwi podczas pomiaru w lewym ramieniu. W tym zespole tętnica zasilająca krwią lewe ramię może zostać ściśnięta między pierwszym żebrem a jednym z mięśni. Kiedy lewa tętnica jest ściskana przez żebro szyjne, może obniżyć odczyt ciśnienia krwi.

