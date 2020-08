Dym z pożaru – z czego się składa i dlaczego jest szkodliwy dla płuc, także przy COVID-19?

Co znajduje się w dymie z pożaru?

To, co dokładnie znajduje się w dymie z pożaru, zależy od kilku kluczowych rzeczy: co się pali – trawa, krzaki czy drzewa; temperatura – czy płonie, czy tylko się tli; oraz odległość między osobą wdychającą dym a wytwarzającym go ogniem.

Odległość wpływa na zdolność dymu do „starzenia się”, co oznacza, że działa na niego słońce i inne substancje chemiczne znajdujące się w powietrzu, kiedy się przemieszcza. Starzenie się może uczynić go bardziej toksycznym. Co ważne, duże cząstki, takie jak to, co nazywamy popiołem, zwykle nie przemieszczają się tak daleko od ognia, ale małe cząsteczki lub aerozole mogą podróżować... przez kontynenty.

Dym z pożarów zawiera tysiące pojedynczych związków, w tym tlenek węgla, lotne związki organiczne (LZO), dwutlenek węgla, węglowodory i tlenki azotu. Najczęstszym zanieczyszczeniem masowym są cząstki stałe o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, czyli około 50 razy mniejsze niż ziarno piasku. Jego częstość występowania jest jednym z powodów, dla których organy ds. zdrowia wydają ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza, wykorzystując PM2,5 jako miarę.

Jak dym wpływa na ludzki organizm?

Jest jeszcze jeden powód, dla którego PM2,5 jest używany do formułowania zaleceń zdrowotnych: określa granicę dla cząstek, które mogą dostać się w głąb płuc i spowodować największe szkody.

Ciało ludzkie jest wyposażone w naturalne mechanizmy obronne przed cząstkami większymi niż PM2,5. Jeśli kiedykolwiek wykrztusiłeś flegmę lub wydmuchałeś nos po pobycie w pobliżu ogniska i odkryłeś czarny lub brązowy śluz w tkance, byłeś świadkiem tych mechanizmów na własne oczy.

Naprawdę małe cząsteczki omijają te mechanizmy obronne i zakłócają pracę płuc, w których tlen przenika do krwi. Na szczęście mamy wyspecjalizowane komórki odpornościowe zwane makrofagami. Ich zadaniem jest wyszukanie obcego materiału i usunięcie go lub zniszczenie.

Jednak badania wykazały, że wielokrotne narażenie na podwyższony poziom dymu drzewnego może hamować makrofagi, prowadząc do nasilenia zapalenia płuc.

Co to oznacza w przypadku objawów COVID-19?

Dawka, częstotliwość i czas trwania są ważne, jeśli chodzi o narażenie na dym. Krótkotrwała ekspozycja może podrażnić oczy i gardło. Długotrwałe narażenie na dym z pożaru przez dni lub tygodnie lub wdychanie ciężkiego dymu może zwiększać ryzyko uszkodzenia płuc i może również przyczyniać się do problemów sercowo-naczyniowych.

Biorąc pod uwagę, że zadaniem makrofagów jest usuwanie ciał obcych – w tym cząsteczek dymu i patogenów – uzasadnione jest powiązanie ekspozycji na dym z ryzykiem infekcji wirusowej.

Najnowsze dowody sugerują, że długotrwałe narażenie na PM2,5 może sprawić, że koronawirus będzie bardziej śmiertelny. Ogólnokrajowe badanie wykazało, że nawet niewielki wzrost PM2,5 z jednego hrabstwa USA do drugiego był związany z dużym wzrostem śmiertelności z powodu COVID-19.

Co możesz zrobić, aby zachować zdrowie?

Bądź na bieżąco z komunikatami dotyczącymi jakości powietrza, informacjami o aktywnych pożarach i zaleceniami dotyczącymi lepszych praktyk zdrowotnych.

Jeśli to możliwe, unikaj przebywania poza domem lub wykonywania forsownych czynności, takich jak bieganie lub jazda na rowerze, gdy jest ostrzeżenie dotyczące obniżenia jakości powietrza w twojej okolicy.

Należy pamiętać, że nie wszystkie maseczki na twarz chronią przed cząsteczkami dymu. W kontekście COVID-19 najlepsze dane sugerują obecnie, że maska z tkaniny jest korzystna dla zdrowia publicznego, szczególnie dla osób wokół osoby noszącej maskę, ale także w pewnym stopniu dla osoby noszącej maskę.

Jednak większość masek z tkaniny nie wychwytuje małych cząstek dymu drzewnego. Wymaga to maski N95 w połączeniu z testami dopasowania maski i przeszkoleniem w jej zakładaniu. Bez odpowiedniego dopasowania N95 nie działają tak dobrze. Spróbuj też stworzyć bezpieczną przestrzeń.

Jednak podczas pandemii przebywanie w zamkniętej przestrzeni z innymi osobami może stwarzać inne zagrożenia dla zdrowia. W domu możesz tworzyć czyste i chłodne przestrzenie za pomocą klimatyzatora okiennego i przenośnego oczyszczacza powietrza.

Należy unikać wszystkiego, co przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Obejmuje to odkurzanie, które może wzniecać zanieczyszczenia, a także palenie świec, rozpalanie kuchenek gazowych i palenie tytoniu.

