To japońskie warzywo jest kluczowe dla wzmocnienia odporności

Spożywanie większej ilości pełnowartościowych pokarmów i roślin to świetny sposób na zwiększenie ilości składników odżywczych w diecie, które mogą pomóc w zapobieganiu chorobom. Jedno warzywo jest szczególnie dobre we wzmacnianiu układu odpornościowego – są to grzyby shiitake.

Ten specyficzny rodzaj grzybów zawiera substancje budujące odporność, takie jak polisacharydy. Jedna porcja czterech grzybów shiitake zawiera prawie 40% dziennej wartości miedzi. Dodatkowo ma 33% dziennej wartości witaminy B5. Według Harvard Health miedź jest odpowiedzialna za usuwanie wolnych rodników. Witamina B5 również wspomaga układ odpornościowy, wytwarzając i uwalniając przeciwciała w organizmie. Grzyby shitake na odporność Według Memorial Sloan Kettering Cancer Center, grzyby shiitake zawierają również aminokwasy i aktywny związek skorelowany z heksozą (AHCC). AHCC może również wspomagać układ odpornościowy. „Badania laboratoryjne sugerują, że AHCC może zwiększać aktywność niektórych typów komórek odpornościowych” – mówią tamtejsi specjaliści. W kilku badaniach na ludziach AHCC poprawiło czynność wątroby u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym i marskością wątroby oraz zmniejszyło poziomy niektórych markerów nowotworowych we krwi. Jedno badanie opublikowane w 2015 roku wykazało, że jedzenie od 5 do 10 gramów grzybów dziennie przez miesiąc poprawiło odpowiedź odpornościową u 52 dorosłych. Ale jedzenie ich nie jest jedynym sposobem na uzyskanie korzyści. Istnieją także suplementy grzybowe, które szybko trafiają na półki sklepów ze względu na ich popularność. Wiosną 2020 roku sprzedaż suplementów grzybowych wzrosła o prawie 900%. Czytaj także:

7 sposobów na odporność bez szczepionki. Przydadzą się przed drugą falą koronawirusa