Picie do utraty przytomności grozi pewnym poważnym ryzykiem. Jakim?

Chociaż powiązania między nadmiernym spożyciem alkoholu a demencją są dobrze udokumentowane, nie wiemy jednak, w jaki sposób picie alkoholu przyczynia się do biologicznych mechanizmów osłabienia funkcji poznawczych. Mimo to powiązania zaobserwowano w wielu badaniach, odnosząc się m.in. do choroby Alzheimera.

Badania nad piciem alkoholu

Jednym z istotnych ograniczeń w istniejących badaniach, które zazwyczaj analizują skutki pod względem średniego poziomu spożycia alkoholu w czasie, jest brak uwzględnienia wzorców picia. Co to oznacza w praktyce? Prawdopodobnie istnieje duża różnica między wypiciem 14 napojów alkoholowych w ciągu dwóch tygodni, a wypiciu ich w ciągu jednej nocy, aż do utraty świadomości. Nie pozostaje to obojętne dla naszego zdrowia.

„Spożycie dużych ilości alkoholu w krótkim czasie może prowadzić do neurotoksycznego poziomu alkoholu we krwi, chociaż takie epizody nie są w pełni odzwierciedlone w średnim poziomie spożycia” – wyjaśnia w nowym raporcie zespół badawczy pod kierownictwem epidemiologa Miki Kivimaki z University College London.

Według Kivimaki i współpracowników spuścizna takich neurotoksycznych skutków utraty przytomności wywołanej alkoholem nie została kompleksowo zbadana w kontekście czynników ryzyka demencji, więc naukowcy przejrzeli dane z siedmiu poprzednich badań. Mierzono w nich spożycie alkoholu w krajach takich jak Wielka Brytania, Francja, Szwecja i Finlandia, łącznie badając 131 415 uczestników. 96 000 z nich doświadczyło ostatnio utraty przytomności od alkoholu, a około 10 000 doświadczyło tego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kiedy kontynuowano obserwację tych uczestników, pojawił się niepokojący trend. „Utrata przytomności spowodowana spożyciem alkoholu wiązała się z dwukrotnie większym ryzykiem późniejszej demencji, niezależnie od ogólnego spożycia alkoholu” – wyjaśniają naukowcy. Porównując umiarkowanie pijących z nadużywającymi (osoby spożywające ponad 14 jednostek tygodniowo), osoby pijące intensywnie były około 1,2 razy bardziej narażone na rozwój demencji w późniejszym okresie życia. Odkrycia są publikowane w JAMA Network Open.