Kim jest ekstrawertyk? Oto, jak rozpoznać cechy jego osobowości

Po przeciwnej stronie są introwertycy. Te osoby są zwykle opisywane jako bardziej powściągliwe. Mogą angażować się w różnorodne działania społeczne, ale potrzebują czasu z dala od innych, aby naładować swoją energię.

Podłoże historyczne

XX wieku psycholog Carl Jung jako pierwszy opisał introwertyków i ekstrawertyków, omawiając elementy osobowości. Sklasyfikował te dwie grupy na podstawie tego, gdzie znalazły swoje źródło energii. Krótko mówiąc, Jung argumentował, że ekstrawertycy czerpią energię z tłumów i interakcji ze światem zewnętrznym. Introwertycy potrzebują czasu w samotności, aby się naładować i często są bardziej powściągliwi w swoich manierach i zaangażowaniu w relacjach z innymi.

Jak odkrył Jung, bycie ekstrawertykiem nie jest opcją „wszystko albo nic”. Zamiast tego większość ludzi mieści się gdzieś w spektrum między dwoma biegunami. Odkąd teorie Junga stały się popularne, badania wykazały, że istnieją genetyczne i hormonalne powody, dla których niektórzy ludzie wykazują bardziej ekstrawertyczne cechy niż inni.

Cechy osobowości ekstrawertyka

Oto kilka typowych cech osobowości związanych z ekstrawertykami:

Lubią być w centrum społeczności

Osoby o bardziej ekstrawertycznych tendencjach często znajdują się w centrum uwagi – i lubią to. Rozwijają się w sytuacjach społecznych i szukają stymulacji społecznej. Ekstrawertycy często nie boją się przedstawiać nowym ludziom i rzadko unikają nieznanych im sytuacji.

Nie lubią lub nie potrzebują spędzać dużo czasu w samotności

Podczas gdy introwertycy muszą uciec do swoich domów lub biur po nocy spędzonej z przyjaciółmi lub intensywnym spotkaniu, ekstrawertycy odkrywają, że zbyt wiele czasu w samotności wyczerpuje ich naturalną energię. Ładują swoje wewnętrzne baterie, będąc w pobliżu innych ludzi.

Rozwijają się wśród ludzi

Ekstrawertycy dobrze czują się w dużych grupach. Mogą być bardziej skłonni do prowadzenia grupowych sportów lub grupowych wycieczek. Rzadko odrzucają zaproszenia na wesela, przyjęcia i inne spotkania.

Przyjaźnią się z wieloma ludźmi

Ekstrawertycy łatwo nawiązują nowe znajomości. Dzieje się tak po części dlatego, że cieszą się energią innych ludzi i angażują się w relacje z otaczającymi ich osobami. Mają też dużą sieć społecznościową i wielu znajomych. Poszukując nowych zainteresowań i działań, ekstrawertycy często chcą poszerzać swoje kręgi społeczne.

Wolą omawiać problemy lub pytania

Podczas gdy introwertycy są bardziej skłonni do internalizowania problemów i przemyślania ich, ekstrawertycy nie mają nic przeciwko przedstawieniu swoich problemów innym w celu omówienia i uzyskania wskazówek. Często chętniej wyrażają się otwarcie i jasno określają swoje preferencje lub wybory.

Są towarzyscy i optymistyczni

Ekstrawertycy są często opisywani jako szczęśliwi, pozytywni, weseli i towarzyscy. Nie są tak skłonni do rozwodzenia się nad problemami lub rozważania trudności.

Nie boją się ryzyka

Ekstrawertycy mogą podejmować ryzykowne zachowania. Niektóre teorie twierdzą, że ich mózg jest tak zaprogramowany, aby nagradzać ich, jeśli coś pójdzie dobrze. Badacze odkryli, że ekstrawertycy, którzy podejmują ryzyko i odnoszą sukcesy, są nagradzani dopaminą, substancją chemiczną, która wyzwala ośrodek nagrody w mózgu. W przypadku badania uczestnicy uprawiali hazard, ale odpowiedź mogła być prawdziwa dla dowolnej liczby działań.

Ekstrawertycy mogą być bardziej skłonni do podejmowania ryzyka, ponieważ korzyścią jest przypływ substancji chemicznych, które stymulują mózg.

Są elastyczni

Ekstrawertycy często potrafią dostosować się do każdej sytuacji, nawet, gdy pojawiają się problemy. Chociaż mogą być zorganizowani, nie wszyscy ekstrawertycy potrzebują planu działania, zanim będą mogli rozpocząć projekt, zaplanować wakacje lub podjąć jakiekolwiek zadanie. Mile widziane będą spontaniczne decyzje.

Ekstrawersja to spektrum

Jeśli uważasz, że nie pasujesz do wszystkich ekstrawertycznych cech, nie jesteś sam. W rzeczywistości większość ludzi znajduje się gdzieś pośrodku. Bardzo niewielu ludzi ma tylko jeden typ osobowości. Nawet ludzie, którzy nie mogą marzyć o spędzeniu sobotniego wieczoru w domu z obawy przed przegapieniem wspaniałej imprezy, czasami potrzebują czasu dla siebie.

Ponadto ludzie mogą zmieniać osobowości w ciągu życia. Jako dziecko możesz być bardziej introwertyczny, ale jako dorosły okazujesz się bardziej ekstrawertyczny. Wahania w spektrum osobowości są normalne. Niektórzy ludzie pracują nawet nad tym, by być bardziej lub mniej ekstrawertyczni, korzystając z pomocy terapeutów lub programów samopomocy.

Oczywiście duża część twojej osobowości jest zdeterminowana, zanim jeszcze znajdziesz pierwszego przyjaciela. Twoje geny odgrywają rolę w twojej osobowości. Jedno badanie wykazało, że geny kontrolujące reakcję mózgu na dopaminę pozwalają przewidywać cechy osobowości.

Oczywiście chemia mózgu nie jest jedynym czynnikiem decydującym o tym, gdzie znajdujesz się w kontinuum osobowości, od introwertyka do ekstrawertyka. Twoje cechy osobowości są częścią twojego rozwoju jako jednostki. To one sprawiają, że jesteś wyjątkowy.

