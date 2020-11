Prowadzisz siedzący tryb życia? Oto ile powinieneś ćwiczyć

Nowe badania opublikowane w British Journal of Sport Medicine pokazują, że aby przeciwdziałać skutkom siedzącego trybu życia, należy zwiększyć aktywność fizyczną – ponad to, co zaleca się standardowo. Obecnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zachęca do minimum 150-300 minut umiarkowanej aktywności aerobowej lub 75-150 minut energicznych ćwiczeń aerobowych tygodniowo u dorosłych. Dla niektórych jednak może być to za mało.

Ryzyko śmierci a siedzący tryb życia

Wnioski te wyciągnięto na podstawie wyników zdrowotnych 44 000 ochotników. Badani pochodzili z czterech różnych krajów i nosili urządzenia do śledzenia aktywności na czas trwania eksperymentu. Długi czas spędzony w pozycji siedzącej (10 lub więcej godzin) okazał się być powiązany ze znacznie wyższym ryzykiem śmierci – szczególnie wśród osób, które były zbyt aktywne fizycznie. Badania pokazały też, że zwiększenie poziomu aktywności fizycznej korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz pomaga powstrzymać ryzyko przedwczesnej śmierci.

Ile ćwiczyć, pracując przy biurku?

Jak pokazują wyniki badań pomóc może już 30 do 40 minut aktywności fizycznej dziennie. Wyniki te zasadniczo potwierdzają zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej, jednak zachęcają do dłuższych ćwiczeń osoby spędzające w pozycji siedzącej 10 godzin dziennie i więcej. Czas ćwiczeń dziennych nie został ograniczony do konkretnego maksimum. Ale jakakolwiek aktywność fizyczna jest lepsza dla zdrowia niż żadna – mówią eksperci – szczególnie gdy prowadzimy siedzący tryb życia.

Czytaj też:

Nawet krótkie ćwiczenia mają dobry wpływ na zdrowie. Ile minut wystarczy?