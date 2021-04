4 dziwne rzeczy, które mogą się dziać się podczas snu. Nasza psychika nadal skrywa wiele tajemnic

Sen to czas odpoczynku, podczas którego następuje zniesienie świadomości i bezruch. Mimo że jest przeciwieństwem czuwania, organizm pracuje zapewniając podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych. Podczas snu mogą zdarzyć się także dziwne zjawiska, które ciężko nam zrozumieć. Z reguły nie są jednak niebezpieczne i przemijają samoistnie.

Nietypowe zdarzenia podczas snu

1. Szarpnięcie całego ciała

Zdarzają się najczęściej podczas zasypiania i wybudzają nas z drzemki. Szarpnięcia hipniczne są spowodowane krótkimi skurczami mięśni i szybszą akcją serca. Tego typu zdarzeń doświadcza nawet 2/3 osób. Co ciekawe, nie wiemy, co dokładnie je powoduje. Naukowcy uważają, że pewne czynniki, takie jak stres, niepokój, zmęczenie, kofeina i brak snu, mogą zwiększać częstotliwość lub nasilenie szarpnięć hipnicznych.

2. Dziwne obrazy i dźwięki

Słyszenie odgłosów lub widzenie rzeczy podczas zasypiania to halucynacje związane ze snem. Mogą się one zdarzyć podczas zasypiania (halucynacje hipnagogiczne) lub po przebudzeniu (halucynacje hipnopompiczne). Wynikają stąd, że mózg jest wtedy częściowo rozbudzony, a częściowo śpi. Stan jest bardziej prawdopodobny, gdy jesteś wyczerpany. U większości ludzi mogą się zdarzyć podczas wejścia w fazę REM snu.

3. Napięcie w nogach

Zespół niespokojnych nóg (RLS) to utrzymujące się napięcie mięśniowe, którego konsekwencją jest impulsywne poruszanie nogami. Stan jest bardzo powszechny, pojawia się tuż przed pójściem spać i wiąże się z dziwną chęcią poruszania nogami. Przyczyny RLS obejmują niedobór żelaza, chorobę nerek i stosowanie niektórych leków, a także nadmiar alkoholu, kofeiny i nikotyny. Mogą mieć też podłoże genetyczne.

4. Paraliż senny

Paraliż senny występuje, gdy podczas snu poruszamy tylko oczami i mięśniami, których używamy do oddychania. To trudny do wyjaśnienia stan, w którym mózg, choć odbiera bodźce z zewnątrz, nie jest w stanie wprawić ciała w ruch. Uczucie paraliżu sennego może trwać od kilku sekund do kilku minut. Szacuje się, że to zaburzenie snu może dotykać może nawet 8 proc. populacji. Do doświadczenia paraliżu sennego może dojść przy gwałtownym wybudzeniu się z fazy REM snu.

