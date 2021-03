Ile godzin na dobę powinno się spać, w zależności od wieku? Poznaj odpowiedź ekspertów

Dzięki odpowiedniej ilości snu nie tylko będziesz mieć następnego dnia wystarczająco dużo energii, by poradzić sobie z wszystkimi obowiązkami, ale i zyskasz lepszy nastrój, a twój organizm będzie zdrowszy. W czasie snu mózg przetwarza bowiem informacje zgromadzone w ciągu dnia, popracuje nad pamięcią długotrwałą. Pewnie zastanawiasz się więc, ile należy spać, by zdrowo się wyspać? Zanim odpowiemy na to pytanie, mamy złą wiadomość dla nocnych marków, którzy w ciągu tygodnia siedzą do późnych godzin, a w weekendy wstają około południa – jak wynika z badania naukowców z University of Colorado Boulder, osoby praktykujące taki styl życia są mniej zdrowe od tych, które regularnie nie śpią wystarczająco dużo...

Ile godzin na dobę powinno się spać?

To, ile dana osoba potrzebuje snu, zależy od wielu czynników, przede wszystkim od wieku. Dlatego amerykańska National Sleep Foundation proponuje następujące przedziały godzinowe dla poszczególnych grup wiekowych:

dzieci (pomiędzy 6. a 13. rokiem życia) – od 9 do 11 godzin na dobę

nastolatki (pomiędzy 14. a 17. rokiem życia) – od 8 do 10 godzin na dobę

dorośli (pomiędzy 18. do 64. rokiem życia) – od 7 do 9 godzin na dobę

dorośli (powyżej 65. roku życia) – od 7 do 8 godzin na dobę

W zestawieniu nie wyróżniono dzieci poniżej 6. roku życia, ponieważ najmłodsi rozwijają się bardzo szybko, a przez pierwsze lata życia przechodzą tyle etapów tego rozwoju, że trudno je zamknąć w jednym przedziale czasowym. Jeśli chodzi natomiast o osoby najstarsze, to – jak zaznacza dr Michael Grandner, dyrektor the Sleep and Health Research Program na Uniwersytecie w Arizonie – seniorzy w naturalny sposób zaczynają czuć mniejszą potrzebę snu. Częściej też ich sen jest płytki, wybudzają się z niego. I choć nie jest jasne, czy starsze osoby potrzebują mniej snu niż inne, częste wybudzania nie są dla ich zdrowia tak szkodliwe jak dla osób młodszych.

Badanie opublikowane w 2018 roku na łamach „Molecular Psychiatry” sugeruje z kolei, że również genetyka odgrywa dużą rolę w tym, jak długo potrzebujesz spać i czy wraz z wiekiem pojawiają się u ciebie zaburzenia snu. Eksperci zalecają również, by nie przykładać ogromnej roli do konkretnej godziny, o której idzie się spać. Regularność jest ważna, ale także i to, by chodzić spać, gdy jest się zmęczonym, gdy umysł jest uspokojony, a wszystkie ekrany i światła wyłączone.

