Zapalenie pochwy: grzybicze, bakteryjne. Jak leczyć?

Do zapalenia pochwy dochodzi, gdy zaburzona zostaje równowaga w naturalnej florze bakteryjnej. Może tak się stać na skutek nieodpowiedniej diety, stosunków seksualnych albo nieprawidłowej higieny okolic intymnych. Jak leczyć zapalenie pochwy – i przede wszystkim jak mu zapobiegać?

Co to jest zapalenie pochwy?

Zapalenie pochwy to stan zapalny, który może obejmować nabłonek pochwy oraz wargi sromowe. Pochwa staje się wtedy sucha, zaczerwieniona, a oddawanie moczu sprawia ból.

Pojawia się, gdy drobnoustroje, bakterie i grzyby atakują środowisko pochwy i zbytnio się namnażają. Dzieje się tak, gdy flora bakteryjna przestaje być kwaśna i nie spełnia już swojej funkcji ochronnej.

Przyczyny infekcji intymnych

Do najczęstszych przyczyn pojawiania się stanów zapalnych należą nieodpowiednia pielęgnacja okolic intymnych oraz zła dieta. Gdy w diecie pojawia się zbyt dużo cukru, węglowodanów i przetworzonych składników, sprzyja to namnażaniu się w organizmie grzybotwórczych organizmów. Łatwo wtedy dostać grzybicy, która daje charakterystyczne i nieprzyjemne objawy – świąt i białe upławy, które przypominają twarożek.

Do zapalenia pochwy może dojść na skutek stosowania zbyt wysuszających preparatów do mycia. Z tego względu trzeba wybierać kosmetyki delikatne, hipoalergiczne, przeznaczone do pielęgnacji intymnych miejsc. Powinny one być naturalne, dobrze gdy w składzie znajdują się takie składniki jak kwas mlekowy, alantonina czy rumianek, które łagodzą i delikatnie pielęgnują wrażliwe okolice.

Stanom zapalnym sprzyjają również częste kontakty seksualne, uczęszczanie na basen, korzystanie z tamponów. Mogą pojawić się również na skutek wykonania zabiegów ginekologicznych, np. łyżeczkowania po poronieniu.

Objawy zapalenia pochwy

Stan zapalny daje różne objawy w zależności od tego, jaka jest przyczyna infekcji. Mogą pojawić się:

ból przy oddawaniu moczu

dyskomfort w czasie chodzenia

zaczerwienienie

obrzęk warg sromowych

pieczenie

świąd

nieprzyjemny zapach wydzieliny z pochwy

upławy



ból w czasie stosunku seksualnego

częste oddawanie moczu

Rodzaje infekcji intymnych

Wyróżnia się różne rodzaje stanów zapalnych pochwy. W zależności od przyczyny dobiera się odpowiednie leczenie. Ginekolog może zdiagnozować:

grzybicze zapalenie pochwy – może pojawić się u kobiet w każdym wieku na skutek antybiotykoterapii, która wyjaławia florę bakteryjną oraz złej diety. Objawia się zaczerwienieniem, pieczeniem i charakterystycznymi białymi lub biało-żółtymi upławami, w których występują grudki przypominające twarożek. W takiej sytuacji lekarz przepisuje antybiotyki łagodzące dolegliwości (w formie maści i globulek) i zaleca po zakończeniu terapii zakwasić środowisko pochwy globulkami, które zawierają kwas mlekowy

bakteryjne zapalenie pochwy – objawia się upławami o charakterystycznym żółtym lub żółto-zielonym kolorze i nieprzyjemnych zapachu. Może pojawić się ból, zaczerwienienie, obrzęk, które wywołują bakterie tlenowe. Ginekolog przepisuje maści i globulki, zaleca zmianę diety i stosowanie kwasu mlekowego.

rzęsistkowe zapalenie pochwy – wydzielina ma zielonkawy, wodnisty lub szarawy odcień. Stan zapalny nie daje objawów bólowych, wymaga antybiotykoterapii, ale doustnej, ponieważ globulki nie działają na pierwotniaki

zanikowe zapalenie pochwy – pojawia się na skutek zaburzeń hormonalnych i z tego względu nazywane jest starczym. Objawia się bólem w czasie współżycia, nadmierną suchością i częstymi podrażnieniami

Leczenie stanu zapalnego

Leczenie infekcji intymnych polega na zastosowaniu globulek, które zniszczą bakterie, grzyby i umożliwią przywrócenie równowagi w pochwie. Ginekolog może także zalecić maści, które złagodzą zaczerwienienie, świąd i obrzęk. Może także przepisać terapię hormonalną (w przypadku zanikowego zapalenia pochwy).

Jak zapobiegać infekcjom intymnym?

Aby nie dopuścić do rozwoju nieprzyjemnych infekcji, warto zadbać o właściwą pielęgnację i dietę. Dobrze jest wyłączyć cukier z diety, jeść dużo warzyw i pić wodę niegazowaną, przyjmować probiotyki i stosować łagodne płyny do pielęgnacji okolic intymnych.

Czytaj też:

Zapalenie pęcherza w ciąży: objawy i leczenieCzytaj też:

Czy seks w wodzie jest zdrowy? Tak, ale niesie pewne ryzyko...Czytaj też:

Tradycyjne tampony i podpaski. Dlaczego lepiej ich unikać i czym je zastąpić?