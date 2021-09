Noradrenalina – co to jest i jaką pełni funkcję?

Noradrenalina to naturalnie powstająca w organizmie wszystkich kręgowców amina sympatykomimetyczna, która powstaje w rdzeniu nadnerczy oraz neuronach adrenergicznych. Jej zadaniem jest oddziaływanie m.in. na receptory alfa 1 oraz beta 1. Noradrenalina, w zależności od rodzaju aktywowanych receptorów, inicjuje skurcz naczyń krwionośnych, zwiększa częstotliwość pracy serca, a także pozwala na zwiększenie jego siły skurczowej.

Co to jest noradrenalina?

Noradrenalina jest jednym z wielu organicznych związków chemicznych, które wydzielane są przez ludzki organizm. Najczęściej jej wydzielanie przebiega razem z adrenaliną. Związek ten zaliczany jest do grupy katecholamin i jest zarówno ważnym hormonem, jak i neuroprzekaźnikiem, którego zadanie to ogólna mobilizacja mózgu oraz ciała do działania m.in. w sytuacjach zagrożenia. Wydzielanie noradrenaliny zwiększa się w czasie czuwania, osiągając maksymalny poziom w sytuacjach stresowych oraz sytuacjach zagrożenia.

Funkcje noradrenaliny

Wydzielanie noradrenaliny wywołuje określone reakcje fizjologiczne, które uwzględniają m.in. nagły wzrost tętna i ciśnienia krwi, spowolnienie motoryki jelit, a także szybkie bicie serca. Reakcje fizjologiczne związane z uwalnianiem noradrenaliny zależne są od tego, jakie receptory adrenergiczne ona aktywuje. Wpływ noradrenaliny receptory alfa 1 prowadzi m.in. do skurczu naczyń tętniczych oraz naczyń żylnych. Wpływ noradrenaliny na receptory beta 1 prowadzi m.in. do zwiększenia częstotliwości bicia serca. Działanie noradrenaliny na receptory adrenergiczne możemy odczuć podczas sytuacji stresowych, gdy nasze serce zaczyna nagle bardzo szybko bić, a ciśnienie skurczowe i rozkurczowe rośnie.

Co więcej, noradrenalina oddziałuje także na pracę trzustki, obniżając wydzielanie insuliny oraz stymuluje skurcze mięśni macicy.

Noradrenalina wywiera także duży wpływ na nasz mózg, poprawiając pamięć, koncentrację oraz pobudzając do działania nie tylko w sytuacjach zagrożenia, ale także w codziennym życiu. Z tego względu niedobory tego neuroprzekaźnika mózgowego mogą prowadzić do wystąpienia objawów depresji.

Ważne: na wydzielanie noradrenaliny przez organizm człowieka mają wpływ różne czynniki. Coraz częściej związane z wydzielaniem tego neuroprzekaźnika zaburzenia mają związek z intensywnym trybem życia, przewlekłym stresem oraz naszymi nawykami żywieniowymi.

Noradrenalina a norepinefryna

Noradrenalina i norepinefryna to ten sam związek chemiczny. Warto jednak wiedzieć, że norepinefryna jest otrzymywana w sposób syntetyczny.

Niedobór noradrenaliny

Niedostateczne wydzielanie hormonów oraz neuroprzekaźników mózgowych w negatywny sposób wpływa na nasz organizm, powodując pojawienie się różnych zaburzeń i związanych z nimi objawów oraz dolegliwości zdrowotnych. W przypadku niedoboru noradrenaliny pojawia się m.in. niedociśnienie tętnicze (niskie ciśnienie krwi), a także obserwowane jest niedocukrzenie (hipoglikemia), co ma związek z obniżeniem poziomu glukozy we krwi. Osoby, u których występują niedobory noradrenaliny, odczuwają ból głowy i niepokój oraz mają problemy z koncentracją uwagi i zasypianiem.

Badania dowiodły, że niedobór noradrenaliny oraz innych neuroprzekaźników mózgowych jest jednym z czynników warunkujących występowanie depresji, a także innych zaburzeń o podłożu psychicznym.

Nadmiar noradrenaliny

Nadmiar wydzielanej przez organizm noradrenaliny także w negatywny sposób wpływa na nasze zdrowie, prowadząc m.in. do nadciśnienia tętniczego. Do objawów nadmiernego wydzielania noradrenaliny zaliczamy także związane z podwyższonym ciśnieniem tętniczym bóle głowy, nadpotliwość oraz kołatanie serca.

Zwiększone wydzielanie noradrenaliny obserwowane jest w przypadku niektórych schorzeń nowotworowych.

Noradrenalina – badanie

Określenie stężenia noradrenaliny odbywa się podczas badań laboratoryjnych. Badanie może być wykonane po pobraniu próbki krwi żylnej w celu określenia stężenia noradrenaliny w surowicy krwi lub z moczu zebranego podczas dobowej zbiórki. Wybór metody diagnostycznej zależy od wielu czynników m.in. ogólnego stanu zdrowia pacjenta. W celu uzyskania wiarygodnych wyników badania zaleca się stosowanie przez minimum 7 dni przed pobraniem materiału diagnostycznego lekkostrawnej, zdrowej diety i unikanie spożywania alkoholu oraz zaprzestanie palenia tytoniu.

