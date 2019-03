Nietypowe miejsca na ciele, w których może rozwijać się rak skóry

Rak skóry najczęściej kojarzy nam się z brakiem ochrony przeciwsłonecznej. To prawda – ekspozycja na promienie UV zwiększa ryzyko wystąpienia czerniaka. Jednak idąc tym tropem możemy dojść do wniosku, że rak skóry pojawia się tylko w miejscach nieosłoniętych przed słońcem, np. na rękach, nogach czy na karku. Tymczasem rak skóry może rozwijać się w dowolnym miejscu na ciele, dlatego tak ważne jest, by regularnie oglądać całe swoje ciało, analizować wygląd pieprzyków i szukać nowych zmian na skórze.

Rak skóry – objawy

Wiele nowotworów skóry rozwija się w widocznych miejscach, dlatego łatwo dostrzec niepokojące zmiany i podjąć odpowiednie kroki. Czerniak może powstać w miejscu pieprzyka, a niepokojącym objawem będzie jakakolwiek zmiana wyglądu. W jakich sytuacjach należy udać się do dermatologa? Wskazań jest kilka:

gdy znamię ma podejrzany kształt, ponieważ zwykłe pieprzyki są zazwyczaj symetryczne;



gdy krawędzie pieprzyka są niewyraźne, rozmyte lub trudne do wskazania;



gdy znamię na różne kolory – czarny, brązowy, czerwony i/lub niebieski, ponieważ zdrowe pieprzyki na ogół mają jeden kolor lub dwa, ale jest on zawsze równomiernie rozłożony;



gdy znamię ma więcej niż 6 mm, jednak należy pamiętać, że czarniak również może mieć mały rozmiar;



gdy znamię krwawi, powstają strupki, owrzodzenia, ból lub zaczerwienienie;



gdy pojawią się nowe znamiona i pieprzyki, szczególnie w nietypowych miejscach (usta, przestrzeń między palcami, skóra na głowie);

gdy znamię zmienia się na przestrzeni lat.



Sprawdź, w których miejscach mogą pojawić się niepokojące zmiany:

Rak skóry – profilaktyka

W ramach działań profilaktycznych należy skupić się przede wszystkim na dwóch elementach. Pierwszym jest ochrona skóry przed działaniem promieni UV, a drugim regularna obserwacja skóry na całym ciele. Chcąc uniknąć raka skóry należy:

unikać solarium,



unikać słońca w godzinach 10:00-16:00, kiedy promienie słoneczne operują najintensywniej,



unikać opalania, a jeśli już to wyłącznie z użyciem kremu ochronnego z wysokim filtrem,



nosić nakrycia głowy chroniące przed słońcem i okulary przeciwsłoneczne,



stosować kremy do twarzy z filtrem na co dzień, nawet jeśli nie planujemy się opalać,



stosować filtr przeciwsłoneczny o szerokim spektrum działania ze współczynnikiem ochrony przeciwsłonecznej (SPF) 30 lub wyższym,



nakładać krem 15 minut przed wyjściem na zewnątrz i aplikować ponownie co dwie godziny,



dokładnie oglądać całe swoje ciało raz w miesiącu,



konsultować z lekarzem wszystkie, niepokojące zmiany na skórze.

