Masz te objawy? To może być rak jelita

Rak jelita grubego jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów z powodu nowotworów. Co więcej, z roku na rok rośnie liczba pacjentów. Winne są nie tylko geny (jeśli choroba występowała w rodzinie, ryzyko zachorowania wzrasta), ale przede wszystkim styl życia – niezdrowa dieta, obfitująca w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego i żywność przetworzoną, a uboga w świeże warzywa i zdrowe tłuszcze oraz siedzący tryb życia. Oznacza to jednocześnie, że raka jelita grubego można uniknąć – pierwszym krokiem będzie zmiana codziennych nawyków i diety.

Jeśli obawiasz się tego nowotworu, bądź wystąpił on już w twojej najbliższej rodzinie, powinieneś wiedzieć, jakie daje objawy. Wczesna diagnostyka jest jednym z kluczowych elementów skutecznego leczenia – im szybciej nowotwór zostanie wykryty, tym większe prawdopodobieństwo wyleczenia. Jednym z najlepszych, profilaktycznych badań, które jednocześnie umożliwia pobranie próbek do badań, jest kolonoskopia. Czujny jednak powinien być sam pacjent – musi w porę dostrzec niepokojące objawy i udać się do lekarza.

Poznaj 5 objawów, które wymagają konsultacji lekarskiej:

Zmęczenie

Chroniczne zmęczenie jest kolejnym objawem choroby nowotworowej. Między innymi dlatego, że wyniszcza organizm, a układ odpornościowy pracuje na zwiększonych obrotach. Zmęczenie jest objawem niezliczonej liczby różnych chorób, więc jeśli przeszkadza w codziennych zadaniach, nawet jeśli się wysypiasz, to może być czas na wizytę u lekarza.



Zmiana wypróżnień

Kolejnym, bardzo charakterystycznym objawem raka jelita grubego jest zmiana konsystencji lub koloru stolca czy też jego kształt. Na co zwrócić uwagę: ​​stolce, które wydają się bardzo wąskie, są jednym z cichych objawów raka jelita grubego; stolce, które nagle zmieniają konsystencję, są bardzo wczesnym objawem problemu w okrężnicy. Nie wolno ignorować także ciemnych, smolistych stolców, a także śladów krwi na ich powierzchni.



Anemia

Niedokrwistość to stan, w którym krew nie ma wystarczającej ilości hemoglobiny. Jest szczególnie ignorowany przez kobiety, ponieważ to one, choćby z racji miesiączki, częściej zmagają się z anemią. Jednak trzeba pamiętać, że niedokrwistość może być spowodowana krwawieniem, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Rak jelita grubego zazwyczaj powoduje krwawienie z guzów, co z kolei może powodować niedobór żelaza i niedokrwistość.



Bol brzucha

Sporadycznie może pojawić się u każdego z nas. Jeśli jednak ból brzucha jest wyjątkowo dokuczliwy, utrudniając normalne funkcjonowanie, trwa nieprzerwanie, bądź też towarzyszą mu inne, charakterystyczne dla raka jelita objawy, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Częste wzdęcia również mogą świadczyć o nowotworze jelita, a to kolejny objaw, który można lekceważyć z pomocą popularnych preparatów z apteki.



Utrata wagi

Niewyjaśniona utrata masy ciała jest jednym z najbardziej charakterystycznych objawów nie tylko raka jelita, ale każdego nowotworu. Łatwo jednak jest przeoczyć spadek wagi, a jeśli już się pojawia, raczej nas cieszy niż martwi. Większość z nas zapewne nie uzna tego za objaw wymagający konsultacji lekarskiej, a prędzej za błogosławieństwo. Niemal we wszystkich przypadkach niewyjaśniona utrata masy ciała jest niebezpieczna i zazwyczaj wiąże się z poważnym problemem zdrowotnym, którego nie wolno ignorować. Choroba nowotworowa zużywa bardzo dużo kalorii, ponieważ układ odpornościowy, jak i komórki rakowe szybko spalają kalorie - ten pierwszy próbuje walczyć z rakiem, a ten drugi próbuje się bardziej rozwijać.

