Regularnie nie jesz śniadań? Może rozwinąć się u ciebie poważna choroba

Jeść śniadania czy też nie? Odpowiedź na to pytanie na ogół jest uzależniona od naszych upodobań – jedni nie wyobrażają sobie, by mogli wyjść z domu bez posiłku, inni nie są w stanie nic przełknąć o poranku. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze różne doniesienia naukowe. Powszechnie uważa się, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, którego absolutnie nie wolno pominąć. Szczególnie, gdy zależy nam na utracie uwagi. Tymczasem analiza 13 randomizowanych badań kontrolowanych – głównie z USA i Wielkiej Brytanii – z ostatnich 28 lat, przeprowadzona przez zespół naukowców z Monash University w Melbourne w Australii i opublikowana na łamach BMJ. wykazała, że nie ma żadnych dowodów sugerujących, że jedzenie śniadaniamoże pomóc w utracie wagi ze względu na skuteczne spalanie kalorii we wczesnej fazie zapobiegania przejadaniu się w ciągu dnia. Ponadto okazało się, że osoby, które pomijały śniadanie, to nie były te, które później w ciągu dnia były bardziej głodne.

Dla wielu osób może to być wystarczający dowód, by zrezygnować z jedzenia śniadań. Jednak inne badania sugerują, by jednak tego nie robić.

Pomijanie śniadań zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2

Przegląd opublikowany w listopadzie 2018 r. w The Journal of Nutrition z American Society for Nutrition sugeruje, że pominięcie śniadania tylko jeden raz w tygodniu może zwiększyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 o 6 procent. Brak posiłku o poranku od czterech do pięciu dni w tygodniu powoduje wzrost ryzyka do 55 procent. Naukowcy przeanalizowali informacje zdrowotne pochodzące z sześciu różnych badań obserwacyjnych, w których brało udział ponad 90 000 osób. Wśród nich 4 935 osób chorowało na cukrzycę.

Badacze odkryli, że ryzyko cukrzycy wzrastało w każdym dniu tygodnia, kiedy osoba opuściła śniadanie aż do piątego dnia, kiedy ryzyko ustępowało. Szansa na cukrzycę typu 2 była o 32 procent wyższa u osób, które pomijały śniadanie w porównaniu z tymi, które nigdy o nim nie zapominały. Autorzy badania zaobserwowali też, że wskaźnik masy ciała (BMI) był tylko częściowo związany z wyższym ryzykiem cukrzycy u osób, które opuściły śniadanie.

