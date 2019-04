Korzystasz z tabletu, smartfona i komputera? Nadmiar gadżetów sprzyja otyłości

Najnowsze badania sugerują, że osoby, które wykonują wiele czynności jednocześnie, często zmieniając co chwilę urządzenie elektroniczne lub korzystając z kilku jednocześnie, mogą być bardziej narażone na rozwój niezdrowych nawyków żywieniowych i otyłości. Im więcej gadżetów mamy do dyspozycji, tym większa jest pokusa korzystania ze wszystkich ich możliwości. Nie ma co się oszukiwać – różne technologie rywalizują o naszą uwagę. Często nawet w towarzystwie nie potrafimy się powstrzymać i sprawdzamy powiadomienia, korzystamy z aplikacji, które wysyłają różne wiadomości i komunikaty.

Gadżety sprzyjają otyłości?

Według nowych badań, przeprowadzonych przez naukowców z Rice University w Houston, Dartmouth College w Hanowerze i The Ohio State University w Columbus, ludzie, którzy często zmieniają formy mediów cyfrowych, są bardziej narażeni na nadwagę lub otyłość i mogą mieć też problem z samokontrolą.

„Zwiększona ekspozycja na telefony, tablety i inne urządzenia przenośne była jedną z najbardziej znaczących zmian w naszych środowiskach w ciągu ostatnich kilku dekad, a nastąpiło to w okresie, w którym wskaźniki otyłości również wspięły się w wielu miejscach” – mówi główny badacz Richard Lopez.

Naukowcy chcieli sprawdzić, czy istnieją powiązania między otyłością a nadużywaniem urządzeń cyfrowych. Zespół odkrył m.in., że osoby, które uzyskały wysokie wyniki w kwestionariuszu wielozadaniowości w kwestii gadżetów, miały wyższe wskaźniki masy ciała i więcej tkanki tłuszczowej niż uczestnicy, którzy mieli niskie wyniki. Przy pomocy rezonansu magnetycznego sprawdzano także aktywność mózgów uczestników. Skany ujawniły, że kiedy pokazano zdjęcia niezdrowej żywności, ludzie, którzy na co dzień korzystają z wielu urządzeń, wykazywali zwiększoną aktywność w dwóch obszarach mózgu, zaangażowanych w cykl nagrody, który odgrywa rolę w uzależnieniu i tworzeniu niezdrowych nawyków.

Badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Brain Imaging and Behavior”.

