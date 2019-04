3 objawy, które mogą wskazywać na endometriozę

Endometrium to błona śluzowa macicy. W przypadku endometriozy następuje jej patologiczny rozrost poza jamę macicy, co skutkuje szeregiem różnych dolegliwości i zaburzeń w funkcjonowaniu układu rozrodczego oraz narządów wewnętrznych. Jak objawia się endometrioza?

Endometrioza – przyczyny

Endometrioza to dość nietypowa choroba; w czasie jej przebiegu endometrium macicy zaczyna „wędrować” i docierać do innych narządów zlokalizowanych w jamie brzusznej. Mechanizm rozprzestrzeniania się błony śluzowej macicy wewnątrz jamy brzusznej jest dość prosty – w czasie menstruacji dociera ona do jajowodów i stamtąd do jamy otrzewnej, pęcherza moczowego, jelit i innych narządów. W momencie, gdy śluzówka macicy znajdzie się w jamie brzusznej, zaczyna się rozrastać, powodując liczne dolegliwości i objawy stanu zapalnego. Przerost endometrium może początkowo przebiegać dość łagodnie i nie dawać wyraźnych objawów, które skłaniałyby do wizyty u ginekologa i rozpoczęcia procesu leczenia.

Co wpływa na rozrost endometrium?

Duży wpływ na ryzyko wystąpienia endometriozy mają czynniki genetyczne. Nie bez znaczenia są też zaburzenia hormonalne i zaburzenia odporności organizmu. Choroba ta dotyczy w większości kobiet w wieku rozrodczym; często obserwuje się także przerost endometrium po menopauzie. W sporadycznych przypadkach endometrioza może występować także u mężczyzn jako dolegliwość współtowarzysząca nowotworom gruczołu krokowego.

Pierwsze przypadki endometriozy zostały opisane ponad 200 lat temu, ale do dziś trudno jest jednoznacznie określić jej przyczynę. Wiadomo, że ryzyko rozwoju tej choroby wzrasta w przypadku kobiet obciążonych genetycznie.

Endometrioza – objawy

Endometrioza należy do grupy schorzeń, które dość ciężko zdiagnozować, bo manifestujące ją dolegliwości mogą występować także przy innych chorobach. Poniżej przedstawione zostały najczęstsze z objawów, które mogą wskazywać na endometriozę.

1. Nawracające bóle brzucha

Typowym objawem endometriozy jest ból brzucha, który pojawia się bez wyraźnej przyczyny. Może to być ból podbrzusza, ból w pachwinie lub okolicy sromu, ból w okolicy jajnika, a nawet ból promieniujący do odbytu. Lokalizacja bólu zależy od tego, gdzie zagnieździły się komórki endometrium. Nasilenie bólu może być różne w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

Objawem endometriozy może być także ból brzucha w czasie owulacji, jednak dolegliwości związane z tą chorobą mogą występować w każdej fazie cyklu menstruacyjnego oraz po przejściu klimakterium i ustaniu miesiączkowania. Dodatkowo endometrioza może powodować m.in. ból w czasie i po stosunku oraz podczas oddawania moczu i stolca.

2. Obfite i bolesne miesiączki

Obfite i bolesne miesiączki mogą wynikać z wielu przyczyn, jednak są też jednym z objawów endometriozy. To właśnie u kobiet obficie miesiączkujących, najczęściej dochodzi do przedostawania się krwi menstruacyjnej wraz z komórkami błony śluzowej macicy do innych narządów wewnętrznych. Obserwując u siebie nasilenie się dolegliwości bólowych w czasie menstruacji oraz zwiększenie obfitości krwawienia, trzeba skonsultować się z ginekologiem.

3. Plamienie i krwawienie pomiędzy miesiączkami

Krwiste upławy oraz plamienia i krwawienia pomiędzy miesiączkami także mogą być powodowane przez endometriozę. Warto pamiętać, że objawy te mogą także wskazywać na inne, bardzo poważne dolegliwości związane np. z nowotworami narządów rodnych.

Objawy endometriozy nie dotyczą jedynie dolegliwości ze strony układu rozrodczego. Często pierwszym objawem przerostu endometrium są nawracające zaparcia oraz biegunki, a także uporczywe wzdęcia. Dolegliwości te mogą pojawiać się jedynie w określonej fazie cyklu np. w czasie jajeczkowania. Objawem endometriozy mogą być także problemy z zajściem w ciążę, bo rozprzestrzeniająca się śluzówka macicy powoduje zrosty w jajnikach oraz utrudnia zagnieżdżenie się komórki jajowej w jamie macicy.

Endometrioza to dość podstępne i trudne do zdiagnozowania schorzenie, które utrudnia normalne funkcjonowanie, dlatego tak ważna jest szybka diagnoza oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego i chirurgicznego. Ważnym elementem leczenia jest także odpowiednia dieta.

