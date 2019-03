Tak powinno być czy konieczna jest zmiana? Objawy źle dobranych tabletek antykoncepcyjnych

Wiedza na temat antykoncepcji nadal jest niewystarczająca, a jednym z powszechnie funkcjonujących mitów na temat tabletek antykoncepcyjnych jest to, że muszą one powodować pewne sutki uboczne i wpływać na nasze samopoczucie. Nie jest to prawdą – dobrze dobrana tabletka antykoncepcyjna nie tylko efektywnie chroni przed niechcianą ciążą, ale także nie wpływa w negatywny sposób na kobiece samopoczucie i stan zdrowia.

Jak dobrać tabletki antykoncepcyjne?

Doustne preparaty antykoncepcyjne różnią się między sobą składem. Wyróżniamy tutaj jednoskładnikowe tabletki antykoncepcyjne, często nazywane minipigułkami, które zawierają progesteron, a także tabletki dwuskładnikowe zawierające zarówno progesteron, jak i estrogeny. Wbrew pozorom, tabletki antykoncepcyjne nie służą jedynie w celu zapobiegania ciąży i stosuje się je także jako środek wspomagający leczenie różnych chorób i dolegliwości. Najczęściej stosowane są w leczeniu bolesnych i obfitych miesiączek, uciążliwego zespołu napięcia przedmiesiączkowego PMS, a także trądziku oraz hirsutyzmu, czyli nadmiernego owłosienia u kobiet.

Jakie tabletki antykoncepcyjne?

Dobór odpowiednich tabletek hormonalnych nie jest łatwy. Niezbędny jest tutaj wnikliwy wywiad lekarski oraz przeprowadzenie odpowiednich badań – tylko wówczas tabletki antykoncepcyjne będą skuteczne oraz bezpieczne dla zdrowia. Właściwy wybór rodzaju antykoncepcji hormonalnej w ogromnej mierze wpływa także na samopoczucie stosujących ją kobiet i niweluje ewentualne skutki uboczne, które może ona powodować.

Jakie są objawy źle dobranych tabletek antykoncepcyjnych?

Pigułki antykoncepcyjne mogą powodować różne dolegliwości, w wielu z nich można uniknąć, stosując pigułkę dobraną do indywidualnych potrzeb. Bardzo ważne jest tutaj, aby na etapie konsultacji lekarskiej szczerze odpowiadać na zadawane przez lekarza pytania, bo zarówno nasz stan zdrowia, stosowane leki, codzienne nawyki, jak i obciążenia genetyczne w ogromnej mierze decydują o tym, jaką tabletkę możemy stosować oraz czy w ogóle powinnyśmy decydować się na ten rodzaj antykoncepcji.

Przede wszystkim czynnikiem ryzyka podczas stosowania doustnej antykoncepcji jest nałogowe palenie papierosów, otyłość, choroby układu krążenia, nadciśnienie oraz podwyższony poziom cholesterolu. Przed wizytą u lekarza warto przygotować się na pytania dotyczące występowania przypadków zakrzepicy w rodzinie oraz innych chorób, do których skłonność możemy dziedziczyć. Niezbędne przed doborem pigułek antykoncepcyjnych może być także wykonanie badań krwi, cytologii, a także USG narządów rodnych.

Wywiad chorobowy i rodzinny oraz badania lekarskie pozwalają dobrać pigułkę antykoncepcyjną, która nie będzie negatywnie wpływała na samopoczucie oraz stan zdrowia. Objawy, które mogą świadczyć o tym, że tabletki antykoncepcyjne są źle dobrane to m.in.:

spadek libido,



wahania nastroju,



mdłości,



zawroty głowy,



nadmierny apetyt,



bóle brzucha,



ból i obrzmienie piersi,



zatrzymanie wody w organizmie,



bóle głowy i migreny.



W czasie stosowania antykoncepcji hormonalnej, która nie jest dobrze dobrana do potrzeb naszego organizmu, mogą wystąpić także dolegliwości typowe dla zespołu napięcia przedmiesiączkowego np. płaczliwość, problemy z zasypianiem, przewlekłe zmęczenie, kołatanie serca i nerwowość. Tak naprawdę każdy nietypowy objaw, który pojawia się po zastosowaniu pigułek antykoncepcyjnych, wymaga konsultacji lekarskiej.

Podsumowując, dobrze dobrane tabletki antykoncepcyjne nie powinny w negatywny sposób wpływać na nasz stan zdrowia. Jeżeli powodują trudne do zniesienia dolegliwości somatyczne lub pogarszają samopoczucie, należy zmienić preparat na taki, który zawiera inną substancję czynną lub inną dawkę hormonów.

