Naukowcy: Za niski poziom „złego” cholesterolu może być niebezpieczny dla kobiet

Wyniki nowych badań wskazują, że kobiety z niskim poziomem cholesterolu LDL mogą być bardziej narażone na udar krwotoczny. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi American College of Cardiology i American Heart Association, poziom lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) powinien pozostać poniżej 100 miligramów na decylitr (mg / dl), aby zachować dobre zdrowie. Ogólnie lipoproteiny o niskiej gęstości nie cieszą się dobrą sławą, dlatego też potocznie nazywane są „złym” cholesterolem. Ich nadmiar powoduje odkładanie się w naczyniach krwionośnych tzw. blaszek miażdżycowych, które zwężają światło naczyń, sprzyjają powstawaniu skrzepów i zmniejszają elastyczność naczyń krwionośnych. Powszechnie wiadomo, że miażdżyca sprzyja zawałom i udarom. Najnowsze badania mogą więc wprowadzić sporo zamętu, choć naukowcy zawsze twierdzili, że pewien poziom cholesterolu LDL musi być zachowany.

„Zły” cholesterol a ryzyko udaru krwotocznego

Nowe badania, przeprowadzone przez Brigham and Women's Hospital i Harvard Medical School w Bostonie, wykazały, że kobiety z poziomem LDL poniżej 100 mg / dl mogą być bardziej narażone na udar krwotoczny (krwawienie). Ten rodzaj udaru, chociaż występuje rzadziej niż udar niedokrwienny, jest trudniejszy do leczenia, a zatem bardziej niebezpieczny dla osoby go doświadczającej.

Naukowcy przeanalizowali dane pochodzące od 27 937 kobiet w wieku 45 lat i starszych, które wzięły udział w badaniu zdrowia kobiet. Dane obejmowały pomiary cholesterolu LDL każdej uczestniczki, cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości (HDL) i poziomu trójglicerydów na początku badania. Analizowano także ich dokumentację medyczną w ciągu 19-letniego okresu obserwacji.

Odkryli, że w tym czasie 137 kobiet doświadczyło udaru krwotocznego. Zauważyli, że dziewięć (lub 0,8 procent) z 1069 kobiet z poziomem LDL 70 mg / dl lub niższym doświadczyło tego typu zdarzeń sercowo-naczyniowych, podczas gdy dotyczyło tylko 40 (lub 0,4 procent) z 10 067 kobiet z poziomem cholesterolu LDL wynoszącym 100–130 mg / dl.

Po uwzględnieniu możliwych czynników zakłócających naukowcy doszli do wniosku, że kobiety z najniższym poziomem cholesterolu LDL były ponad dwukrotnie bardziej narażone na udar krwotoczny niż osoby z wysokim poziomem cholesterolu LDL.

Powszechna walka z wysokim cholesterolem

Obniżanie poziomu cholesterolu i trójglicerydów poprzez modyfikowanie diety lub przyjmowanie leków jest zjawiskiem powszechnym we współczesnym świecie. Dieta obfitująca w niezdrową, wysoko przetworzona żywność, tłuste mięsa i fast-foody, sprzyja rozwojowi miażdżycy i innym chorobom sercowo-naczyniowym. Jednak i tu trzeba zachować zdrowy rozsądek.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach czasopisma naukowego „Neurology”. Badacze podkreślają, że konieczne są dalsze badania nad tym zagadnieniem.

Czytaj także:

Dieta jajeczna – czy faktycznie jest niebezpieczna?