Zespół jelita drażliwego. Co na uciążliwą biegunkę?

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego jest chorobą czynnościową jelit, dla której typowy jest nawracający ból brzucha, związany ze zmianą charakteru lub częstością defekacji. IV Kryteria Rzymskie wyróżniają postać zespołu jelita drażliwego z dominującą biegunką (ang. irritable bowel syndrome with predominant diarrhea, IBS-D). Leczenie IBS-D opiera się m.in. na stosowaniu ryfaksyminy i eluksadoliny, jednak skuteczność leczenia nie jest stuprocentowa – stąd poszukuje się nowych środków terapeutycznych.

Glutamina na zespół jelita drażliwego z dominującą biegunką

Glutamina jest aminokwasem, który może stanowić źródło energii dla komórek wyściełących wnętrze przewodu pokarmowego. Dzięki temu uczestniczy w procesie odnowy błony śluzowej jelit. Na łamach czasopisma „Gut” opublikowano wyniki 8-tygodniowej suplementacji 5 g glutaminy dziennie przez osiem tygodni u pacjentów z IBS-D. Poprawę dolegliwości zaobserwowano w przypadku ok. 80 proc. osób, suplementujących glutaminę, podczas gdy w grupie stosującej placebo zaledwie u ok. 6 proc. Ponadto spadła częstość wizyt w toalecie, a poprawie uległa konsystencja stolca. Badacze nie odnotowali niebezpiecznych efektów ubocznych glutaminy. Badanie wprawdzie niewielkie, gdyż przeprowadzone na ok. 100 osobach, może zachęcić naukowców do przeprowadzenia weryfikacji suplementu na większej liczbie pacjentów. Warto byłoby również porównać efekty standardowej terapii połączonej z glutaminą u pacjentów z IBS-D.

