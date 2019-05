Jak zadbać o zdrowie wątroby? 4 proste zasady

Myśląc o funkcjach wątroby, skupiamy się głównie na tym, że walczy z alkoholem i cierpi z powodu nadmiaru tłuszczu w diecie. Tymczasem narządem ten pełni wiele, istotnych funkcji. Bierze udział w około 500 procesach: wytwarzania białek, przetwarzania składników odżywczych, produkcji hormonów, zwalczania infekcji, metabolizowania cholesterolu i glukozy i innych. Jak widać, wątroba jest wyjątkowo zapracowana, a my jeszcze dodatkowo utrudniamy jej prawidłowe funkcjonowanie, poprzez niezdrową dietę i nadmiar alkoholu.

Przeciążenie wątroby

Chociaż alkohol jest jednym głównych winowajców, tak naprawdę wątrobie szkodzi wiele rożnych rzeczy.

Do uszkodzenia wątroby prowadzi jednak wiele czynników. Są to m.in.:

alkohol,



nadmiar tłuszczu w diecie,



niektóre leki,



nadmiar składników odżywczych (np. witaminy A),



niedobór składników odżywczych,



niektóre zioła,



przetworzona żywność,



sztuczne słodziki,



palenie papierosów.



Nasz wątroba może wytrzymać naprawdę wiele, jednak nie ma sensu nieustannie wystawiać jej na próbę. Wcześniej czy później narząd ten się zbuntuje i zacznie wysyłać pierwsze sygnały, świadczące o jego niewydolności.

8 objawów przeciążonej wątroby

Oto najczęstsze objawy przeciążonej wątroby, które są jasnym komunikatem, że czas zatroszczyć się o ten narząd zanim będzie za późno:

Powiększenie obwodu brzucha.

Obrzęki.

Problemy trawienne i żołądkowe.

Żółtaczka.

Zmiana koloru moczu.

Swędzenie skóry.

Krew w stolcu.

Zmęczenie.

Jak zadbać o zdrowie wątroby?

1. Zacznij się zdrowiej odżywiać

Wątroba rozkłada tłuszcze, wspomaga produkcję białka i cukru oraz usuwa toksyczne substancje z krwi. Kiedy niezdrowo się odżywiamy, utrudniamy jej pracę. Warto więc zwiększyć spożycie nieprzetworzonej żywności, takiej jak warzywa i owoce. Skup się na żywności, która dostarcza duże ilości przeciwutleniaczy i błonnika, co może pomóc w odwróceniu uszkodzenia wątroby i chorób.

2. Ogranicz alkohol

A najlepiej odstaw go na jakiś czas, by wątroba mogła odpocząć. Noc intensywnego picia zmusza wątrobę do pracy w godzinach nadliczbowych, aby oczyścić ciało z trucizny.

3. Sięgnij po odpowiednie zioła

Istnieją zioła, które mogą pomóc zwiększyć wydajność wątroby, aby mogła przekształcić składniki odżywcze i usunąć więcej toksyn z organizmu. Lista obejmuje ostropest plamisty, świętą bazylię, korzeń mniszka lekarskiego czy korzeń lukrecji. Słyną z tego, że wspierają detoksykację organizmu, zwalczają bakterie, wyrównują poziomy płynów, zmniejszają problemy żołądkowo-jelitowe i zwalczają infekcje.

4. Zapanuj nad stresem

Przewlekły stres powoduje zmiany w osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, co sprzyja reakcji zapalnej i może negatywnie wpływać na pracę wątroby. Słaba czynność wątroby związana ze stresem może następnie powodować mgłę mózgową, zawroty głowy, bóle głowy, skurcze, niewyraźne widzenie i zaburzenia trawienia.

