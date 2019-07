10 popularnych błędów. Też je popełniasz? Prosisz się o zawał

10. Palisz

Toksyny w dymie papierosowym uszkadzają wyściółkę tętnic, powodując ich pogrubienie, zmniejszając jednocześnie ilość tlenu we krwi, co zwiększa ryzyko zawału serca.



9. Za dużo solisz

Nadmiar sodu w diecie sprzyja nadciśnieniu, a wiadomo, że wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko zawału.



8. Jesz za mało produktów bogatych w kwasy omega-3

Pokarmy bogate w kwasy omega-3 są świetne dla naszego serca. Ten rodzaj nienasyconych kwasów tłuszczowych może zmniejszać stan zapalny w całym organizmie, zmniejszać stężenie triglicerydów, obniżać ciśnienie krwi, a więc zmniejszać ryzyko chorób serca.



7. Nie wysypiasz się

Niedobór snu ma fatalny wpływ na zdrowie. Podnosi poziom hormonów stresu, sprzyja zaburzeniom metabolicznym, zwiększ ryzyko chorób serca, nadwagi i depresji.



6. Pijesz często i dużo

Wpływ alkoholu na wątrobę i jelita piwa jest dobrze udokumentowany, ale nadmierne picie również ma wpływ na twoje serce.



5. Pijesz słodkie napoje i jesz za dużo cukru

Oba te elementy zwiększają ryzyko chorób serca. Produkty "light" nie są rozwiązaniem. Ludzie pijący napoje dietetyczne i inne sztucznie słodzone napoje mają większe ryzyko zespołu metabolicznego.



4. Nie ćwiczysz

Wystarczy 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo, by zmniejszyć ryzyko chorób i zawału serca.



3. Jesz tłusto

Jedzenie bogate w tłuszcze nasycone podnosi poziom cholesterolu LDL we krwi, co zwiększa ryzyko zawału serca i udaru. O otyłości już nie wspominając.



2. Nie kontrolujesz poziomu cholesterolu

W efekcie możesz mieć miażdżycę - chorobę, która objawia się zwężeniem naczyń krwionośnych, co sprzyja powstawaniu zakrzepów.



1. Nie mierzysz regularnie ciśnienia krwi

Wydaje ci się, że twoje ciśnienie jest w normie? A może po prostu dawno go nie mierzyłeś? Zła wiadomość jest taka, że szybko przyzwyczajamy się do pierwszych, niepokojących objawów nadciśnienia. Można zmagać się z nim latami i ocknąć się dopiero w chwili... zawału.

