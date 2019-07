Ten wirus atakuje co roku 40 proc. przedszkolaków. Może prowadzić do śmierci

W sezonie grypowym 2018-2019 zgodnie z danymi NIZP-PZH zanotowano 1,9 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę wśród dzieci w wieku 0-14 lat. To dane wyjątkowo niepokojące, ponieważ dzieci chorują trzy razy częściej niż dorośli i są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby i powikłania pogrypowe. Dlatego tak ważne są szczepienia przeciwko grypie w tej grupie wiekowej.

Grypa – o tym mogłeś nie wiedzieć

Do najczęstszych powikłań wśród dzieci należą powikłania laryngologiczne (zapalenie ucha środkowego) oraz charakterystyczne dla wieku dziecięcego objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (drgawki, zapalenie mózgu, encefalopatia – najczęściej u dzieci poniżej 10. roku życia).



Zaszczepienie co piątego dziecka może zmniejszyć ryzyko wystąpienia grypy wśród reszty społeczeństwa o ok. 50 proc.



Na każde 100 zarażonych dzieci poniżej 3. roku życia przypada 195 dni absencji w pracy rodziców.



Większość zakażonych małych dzieci wymaga hospitalizacji, ponieważ ich stan dramatycznie szybko ulega pogorszeniu.



Na grypę umierają nie tylko osoby starsze, ale także dzieci. Im młodsze dziecko, tym większe ryzyko powikłań.



Szczepienie pozwala zapobiec grypie, ale też łagodzi jej przebieg, zmniejsza ryzyko powikłań oraz zaraźliwość.

Grypa – grupy ryzyka

Każdy z nas powinien zaszczepić się na grypę. Szczególnie osoby, które pracują z dziećmi i seniorami. Obowiązkowo powinno to dotyczyć personelu medycznego.

W grupie ryzyka znajdują się:

Dzieci między 6. a 59. miesiącem życia.



Osoby przewlekle chore.



Osoby z upośledzoną odpornością.



Dzieci przewlekle przyjmujące aspirynę.



Kobiety ciężarne.



Osoby skrajnie otyłe.



Osoby przebywające w ośrodkach opieki długoterminowej.



Dlaczego wyszczepialność w Polsce jest tak niska?

Wciąż istnieje społeczne przekonanie, że grypa nie jest tak niebezpieczna jak jest w rzeczywistości. Zdecydowanie częściej mówi się o niej w kontekście osób starszych, a nie dzieci, a to właśnie one, szczególnie w wieku 6-59 miesięcy są najbardziej zagrożone poważnymi powikłaniami. Wciąż nie mamy świadomości, że grypa jest chorobą, która może doprowadzić do śmierci.

Ponadto na niską wyszczepialność ma wpływ fakt, że potrzeba 2 dawek do 8 roku życia i strach przed bólem w trakcie iniekcji. Rozwiązaniem mogą być najnowsze szczepionki przeciw grypie, które podaje się donosowo (jak zwykły aerozol do nosa na katar), a więc – bezboleśnie. Specjaliście rekomendują, by szczepionkę podać dziecku przed końcem października.

