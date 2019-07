Idealna aktywność fizyczna dla seniorów? To nie tylko ćwiczenia, ale także uczestniczenie w życiu społecznym

Aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie niezależnie od tego, ile mamy lat. I choć z czasem sprawność maleje, można skutecznie temu zaradzić. To ważne, by seniorzy do późnej starości pozostawali aktywni. Dobrym rozwiązaniem będzie taniec – to nie tylko ćwiczenia rekreacyjne, ale także uczestnictwo w życiu społecznym.

– Myślę, że zajęcia taneczne są nie tylko wspaniałą formą ruchu, która nie obciąża ciała, więc nie ma tutaj niebezpieczeństwa kontuzji, lecz także są fantastyczną formą takiego uzupełnienia życia społecznego. Osoby starsze często szukają miejsc, w których mogą spotkać innych ludzi, niekoniecznie w swoim wieku, może właśnie młodszych, z którymi mogą nawiązać nowe kontakty, nowe relacje, a może nawet poznać drugą miłość swojego życia. I wtedy przychodzą na zajęcia taneczne, żeby się troszkę rozerwać, zrelaksować, a przy okazji popracować nad swoją sylwetką i kondycją fizyczną – mówi agencji Newseria Monika Grzelak, instruktorka tańca Dance Avenue Koordynacja Formacji Tanecznych. Czy taniec jest kontuzjogenny? Specjalistka radzi, by skonsultować się z lekarzem, jeśli chorujemy przewlekle, przyjmujemy leki, jesteśmy po urazie lub operacji. Bezpieczeństwo jest bowiem najważniejsze, a aktywność fizyczna musi być dostosowana do możliwości i stanu zdrowia seniora. – Najczęstszą przyczyną kontuzji podczas takich amatorskich zajęć tanecznych jest nieodpowiednia kadra instruktorska, która nie zwraca uwagi na poprawną sylwetkę, na to, żeby zamknąć żebra, rozciągnąć odcinek lędźwiowy, tylko trenujemy, patrzymy na instruktora w złej postawie przez rok, dwa i potem się okazuje, że bolą nas plecy. Najważniejsze jest więc to, żeby zweryfikować osoby, do których przychodzimy na zajęcia, przeczytać CV, sprawdzić warunki, jakie panują w szkole, i wtedy niebezpieczeństwo kontuzji naprawdę jest bardzo znikome – mówi Monika Grzelak.

