Bakterie w nosie a częstotliwość infekcji dróg oddechowych

Bakterie a zdrowie

Jedynie część wybranych bakterii po kontakcie z naszym organizmem atakuje go i wywołuje objawy chorób. Przeciwnie postępują bakterie stale zasiedlające organizm człowieka, które jak się okazuje pełnią liczne, dobroczynne funkcje. Mikrobiota jelitowa wpływa na trawienie pokarmów, produkcję dobroczynnych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz witaminy K, a ponadto na stymulację rozwoju układu nerwowego i układu odpornościowego. Coraz więcej badaczy zwraca uwagę, że przewód pokarmowy to nie jedyne miejsce gdzie bakterie odgrywaj pozytywną rolę.

Mikrobiota jamy nosowej

Na łamach czasopisma „Thorax” opublikowano interesujące badanie w którym fińscy badacze odkryli, że profil bakterii w jamie nosowej ma związek z częstością infekcji dróg oddechowych w pierwszych dwóch latach życia. Dla przykładu, jeżeli u niemowlęcia główną bakterią kolonizującą śluzówkę nosa był rodzaj Moraxella, to częstość infekcji górnych dróg oddechowych była o 20 procent większa, a częstość infekcji dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli lub zapalenie płuc) była prawie trzykrotnie częstsza od pozostałych dzieci. Co ważne, wyniki były niezależne od płci, wieku, rodzeństwa, metody porodu, karmienia piersią etc. To co jednak jest najbardziej zastanawiające to pytanie czy można przez modyfikację mikrobioty jamy nosowej wpłynąć na częstość infekcji. W przypadku bakterii jelitowych, możemy na nie wpłynąć przez stosowanie probiotyków w odpowiedniej dawce. Być może w przyszłości uda się w podobny sposób wpływać na bakterie w drogach oddechowych. Naukowcy spekulują, że mikrobiotę dróg oddechowych można byłoby dostarczać za pomocą środków wziewnych.