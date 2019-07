Korzystasz z publicznych basenów? Narażasz się na choroby

Pływanie działa korzystnie na wiele aspektów zdrowotnych. Dzięki tej czynności można poprawić sylwetkę, stracić nadliczbowe kilogramy czy nawet polepszyć stan kręgosłupa. Jednak mimo że basen pomaga w radzeniu sobie z wieloma przypadłościami, na inne aspekty zdrowotne może szkodzić.

Myć się? Ale po co?

Statystyki są przerażające. W badaniach przeprowadzonych wśród Amerykanów dowiedziono, że aż 51 procent z nich traktuje baseny jak wannę. Innymi słowy, wielu użytkowników publicznych pływalni nie bierze prysznica przed zanurzeniem się w basenowej wodzie. Ludzie nie praktykują mycia się nawet po ćwiczeniach, brudnych pracach ogrodowych lub… cóż, możesz sobie wyobrazić szeroki wachlarz możliwości.

Cały ten pot, brud, olej oraz produkty takie jak dezodoranty i różnego rodzaju chemikalia do włosów zmniejszają moc środków dezynfekujących na bazie chloru. Wówczas środki te stają się mniej skuteczne w utrzymaniu czystości wody. Z tej przyczyny osoby korzystające z miejskich pływalni są bardziej narażone na zarazki, które mogą powodować infekcje, choroby i podrażnienia.

Jednak okazuje się, że nie musisz rezygnować z pływania. Możesz bez obaw pluskać się w basenowej wodzie, jeśli wprowadzisz w życie kilka podstawowych zaleceń higienicznych oraz będziesz postępować zgodnie z zasadami, które panują na basenie.

Co może czekać cię po wizycie na brudnym basenie?

Ponad 80 procent infekcji basenowych można przypisać Cryptosporidium. Doświadczasz wtedy biegunek, a objawy mogą występować od 2 do 10 dni po ekspozycji. Wśród nich jest biegunka, skurcze, nudności, wymioty, krwawy stolec, gorączka, odwodnienie. Jeśli podejrzewasz biegunkę bakteryjną, dobrze jest skontaktować się z lekarzem. W wielu przypadkach ustanie samoistnie, jednak odwodnienie wynikające z biegunek może prowadzić do komplikacji. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli dopadnie cię wysoka gorączka i zauważysz krew w stolcu.

Ucho pływaka jest infekcją zewnętrznego kanału słuchowego. Objawia się zaczerwienieniem, świądem i czasem obrzękiem. Nie jest to zaraźliwa infekcja, jednak przez jej wystąpienie woda pozostaje w kanale słuchowym zbyt długo, a wtedy bakterie namnażają się i powodują problemy. Jeśli często masz do czynienia z uchem pływaka, używaj zatyczek do uszu. Po wyjściu z basenu przechyl głowę, aby wypuścić wodę z kanału słuchowego i zawsze osuszaj uszy ręcznikiem. Jeżeli dopadnie cię ta dolegliwość, skontaktuj się z lekarzem. Zapewne przepisze ci wówczas antybiotyk w kroplach.

Czasami po skorzystaniu z basenu mogą również pojawiać się wysypki. Zarodki bakterii Pseudomonas aeruginosa powodują wysypkę, przy czym mogą nawet pogorszyć ten stan, kiedy godzinami przesiadujesz w mokrym stroju kąpielowym. Aby zapobiegać temu zakażeniu, unikaj golenia lub woskowania przed kąpielą. Zawsze myj ciało wodą z mydłem i dokładnie wysusz.

Zakażenia układu moczowego są kolejnym problemem osób korzystających z basenów. Masz z nim do czynienia, gdy bakterie przemieszczają się w górę cewki moczowej, a następnie przez mocz do pęcherza moczowego. Wówczas możesz odczuwać pieczenie przy oddawaniu moczu. Dlatego po zakończeniu pływania należy jak najszybciej wziąć prysznic i założyć suche i czyste ubrania – bieliznę też! Takie zakażenia muszą być leczone antybiotykami, ponieważ mogą przynieść bardzo przykre konsekwencje, więc nie zwlekaj z wizytą u lekarza.

Choroba legionistów jest rodzajem zapalenia płuc wywołanego przez bakterie Legionella, które mogą być wdychane we mgle z basenów. Rozwija się w czasie 2-14 dni. Zanieczyszczenia występują częściej w krytych basenach, jednak bakterie mogą żyć również poza wodą. Choroba występuje najczęściej u osób powyżej 50. roku życia, palaczy i osób o słabszym układzie odpornościowym. Jeżeli niedługo po wizycie na basenie odczuwasz ból w klatce piersiowej, duszności, masz gorączkę i dreszcze oraz chrząkasz krwią, prawdopodobnie dopadła cię Legionella.

Chroń siebie i innych przed zarazkami

Dobry klient publicznej pływalni to nie tylko ten, który nie skacze z wysokości do wody, chlapiąc na wszystkich ludzi dookoła. Niezależnie od tego, czy jesteś w hotelu, parku wodnym czy relaksujesz się w przydomowym basenie, twoim obowiązkiem jest pozostawienie po sobie porządku. Przez to należy rozumieć także niewprowadzanie do wody zarazków lub brudu. Warto wiedzieć, że istnieje szereg sposobów na ochronę przed bakteriami:

Weź prysznic przed skorzystaniem z basenu oraz po nim. Czas trwania takiego prysznica powinien wynosić każdorazowo co najmniej 60 sekund (przy czym „co najmniej” znaczy „a najlepiej trochę dłużej”). Zaledwie pojedyncza osoba może wprowadzić do wody miliardy mikroorganizmów, w tym cząsteczki kału. Dobrą wiadomością jest to, że wystarczy jednominutowe obmycie ciała, aby usunąć wiele zarazków, których chcemy uniknąć w basenie. Z kolei szybki prysznic po kąpieli pozwoli usunąć zbędną florę, która dostało się na ciało przez pobyt w basenie.



Odpuść sobie pływanie, jeśli doświadczyłeś biegunki w przeciągu ostatnich dwóch tygodni. Zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego w 2017 r. 25 procent dorosłych idzie pływać w ciągu godziny od wystąpienia biegunki. Jest to poważny problem, ponieważ nawet niewielkie cząstki odchodów pozostają na ciele i przenikają do wody. Dzieje się tak zwłaszcza, jeśli masz biegunkę. Zarazki takie jak Cryptosporidium, które rozprzestrzeniają się przez zanieczyszczone odchody, mogą pozostać w wodzie. Kiedy ktoś zostanie nimi zarażony, może sam zarażać innych nawet do dwóch tygodni po ustąpieniu biegunek. Pasożyt może żyć w basenach z chlorowaną wodą przez okres do 10 dni.



Nie załatwiaj się do basenu. Z tą zasadą mogą mieć „problem” zwłaszcza dzieci. Powszechnie uważa się, że chlor będzie dezynfekować wodę, cokolwiek do niej trafi. W rzeczywistości jednak odchody niszczą zdolność chloru do oczyszczania wody. Poza tym jest to zwyczajnie obrzydliwe i nierozważne, zwłaszcza jeśli nie jesteś dzieckiem i wiesz dokładnie, co robisz. Kiedy jesteś świadkiem takiego incydentu w basenie, niezwłocznie zgłoś go personelowi.

Załóż dziecku pieluszkę do pływania. Jeżeli pływasz z dzieckiem, które nosi pieluszkę, powinieneś założyć mu także specjalną pieluchę do pływania. Możesz dostać je w sklepach z asortymentem dziecięcym. Należy kontrolować zawartość pieluch co godzinę i zmieniać je z dala od pozostałych użytkowników pływalni.

Co godzinę – wszyscy na zewnątrz! Takie zalecenie wypłynęło z organizacji Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Dzięki temu możesz zaprowadzić dzieci do toalety lub zmienić im pieluchę w razie konieczności. Odpowiednia higiena na basenie obejmuje również odpowiednie mycie i wycieranie rąk po skorzystaniu z toalety.



Nie połykaj wody. Nawet jeśli połkniesz wodę przypadkowo, prawdopodobnie nadal dostarczasz do organizmu więcej niekorzystnych składników, niż myślisz. W ciągu zaledwie 45 minut pływania przeciętny dorosły spożywa 1 łyżkę stołową wody basenowej, dzieci natomiast – ponad dwa razy więcej. Za wszelką cenę unikaj sytuacji, kiedy woda może dostać się do twoich ust. Naucz także dzieci, że woda w basenie nie nadaje się do picia i że powinny zamykać usta oraz zatykać nosy podczas zanurzania się w wodzie. Miej pod ręką świeżą wodę, aby móc się napić podczas przerw.

Zabieraj ze sobą jednorazowe testery jakości wody. Jeśli poziom chloru lub pH w basenie jest bardzo niski, zarazki są bardziej podatne na rozprzestrzenianie. Jeśli nie masz pewności co do czystości basenu, sprawdź ją sam. CDC zaleca używanie pasków testowych przed wejściem do basenu. Paski można kupić w wielu sklepach lub w internecie.

Zbyt intensywny zapach na basenie?

Jeżeli czujesz unoszący się w powietrzu bardzo intensywny i nieprzyjemnie drażniący zapach, wiedz, że nie jest to pożądany stan. Na szczęście nasze ciała są wyposażone w całkiem sprawnie działające czujniki. Jeśli basen jest bardzo zabrudzony, twój nos będzie o tym wiedział. Ale wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie silny zapach chloru wskazuje na czystość basenu. Jest całkowicie odwrotnie. Gdy zarazki, brud i komórki ciała łączą się z chlorem w basenach, powstają chloraminy. Mogą one również dostać się do powietrza, przez co unosi się w nim chemiczny zapach. Wiele osób mylnie uważa, że świadczy to o odpowiedniej dbałości o basen.

Wszelkie ostrzeżenia dotyczące czystości wody nie mają absolutnie na celu odwodzić kogokolwiek od zażywania kąpieli lub bardziej zaawansowanego pływania. Wręcz przeciwnie! Jeśli już wiesz, czego się wystrzegać, wybierz odpowiedni basen i korzystaj z niego bez obaw.

