6 wczesnych objawów zaćmy. Nie wolno ich ignorować

Zaćma (katarakta) to mętny lub nieprzezroczysty obszar na krystalicznej soczewce oka, który rozwija się z czasem. To jedna z najczęściej występujących przyczyn problemów ze wzrokiem u osób po 40. roku życia i właśnie w tym wieku na ogół zaczyna się rozwijać. Niestety, diagnozowanie zaćmy bywa trudne i często wykrywana jest dopiero w zaawansowanym stadium. To dlatego, że katarakta nie boli, a jej objawy na początku są subtelne, więc pacjent powoli przyzwyczaja się do coraz większych problemów z widzeniem.

6 wczesnych objawów zaćmy

Zachmurzone lub rozmyte widzenie. W przypadku zaćmy może wystąpić zlokalizowane niewyraźne miejsce lub ogólne pogorszenie widzenia; tak czy inaczej, upośledzenie wzroku będzie prawdopodobnie pierwszą rzeczą, którą zauważysz. Niewyraźnego widzenia nie można ignorować. Naturalna soczewka w naszym oku pomaga w prawidłowym ustawieniu ostrości, a ta zwykle przezroczysta soczewka powoli staje się bardziej mętna. Ważne, by lekarz wykluczył inne możliwości, np. jaskrę.

Rozmycie kolorów. Ponieważ jaskra postępuje powoli, pacjenci przyzwyczajają się do widzianego obrazu. Bardzo często zdają sobie sprawę z problemu dopiero po operacji. Co ciekawe, śnieżnobiały kolor chorzy z zaćmą widzą jako bardziej żółty.

Wrażliwość na światło i odblaski. Lampy, reflektory i słońce staną się największym wrogiem, a emanujące z nich światło pali się jak aureola.

Problemy z prowadzeniem auta nocą. Ponieważ zaćma utrudnia zrównoważenie kontrastu między ciemnością a jasnym światłem pochodzącym z nadjeżdżającego ruchu, większość dotkniętych osób będzie mieć problemy z jazdą w nocy.

Problemy z odczytaniem drobnego druku. Soczewka wewnątrz oka jest porównywalna z soczewką aparatu, skupiając światło na siatkówce i pozwalając nam wyraźnie widzieć rzeczy zarówno z bliska, jak i daleko. Soczewka składa się głównie z wody i białka, a białko jest ułożone w taki sposób, aby przepuszczać przez nie światło. Ponieważ zaćma powoduje zlepianie się białka, drobne litery mogą być trudne do odczytania.

Podwójne widzenie, nawet w jednym oku. Gdy zaćma powiększa się, nie tylko zasłania coraz więcej soczewki, ale także zniekształca przechodzące przez nią światło. W rezultacie można uzyskać podwójne widzenie w jednym oku, jeśli tylko to oko ma zaćmę.



