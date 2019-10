Kiedy wrócić do ćwiczeń po chorobie? Garść przydatnych porad

Kiedy dopada nas przeziębienie lub grypa, ostatnie na co mamy ochotę, to aktywność fizyczna. I dobrze, ponieważ organizm musi teraz skupić się na walce z infekcją. Kiedy można wrócić do treningów? I jak to zrobić, by sobie nie zaszkodzić?

Na co dzień kluczowe miejsce w twoim kalendarzu zajmował plan treningowy, jednak w ciągu kilku dni zmieniło się to błyskawicznie. Powodem? Przeziębienie lub grypa. Tygodnie spędzone w łóżku powodują, że powrót do aktywnego trybu życia wydaje się mało prawdopodobny. Nie ma jednak co się załamywać. Odzyskanie formy jest możliwe, ale nie można zapominać o zachowaniu zdrowego rozsądku. Czego należy przestrzegać? Obejrzyj materiał wideo: Jak wrócić do ćwiczeń po chorobie? Jeśli twój stan zdrowia nie poprawia się, lepiej zostań w domu. Ćwiczenia z kaszlem lub katarem mogą spowodować, że choroba tylko się zaostrzy.



Powrót do ćwiczeń powinien być łagodny. Początkowo twój trening powinien tylko w 50-60 proc. przypominać ten sprzed choroby.



Na początku sprawdzi się aerobik, joga, pływanie. Trening siłowy rozpocznij od mniejszego niż zazwyczaj obciążenia.



Aktywność fizyczna nie powinna przekroczyć 20-30 minut.



Jeśli ćwiczysz na dworze, pamiętaj o dostosowaniu ubioru do pogody. Nie wychodź rozgrzany.



W okresie jesienno-zimowym lepiej ćwiczyć w pomieszczeniu, ponieważ wilgotne powietrze i niskie temperatury mogą doprowadzić do nawrotu choroby.



Na co dzień pamiętaj o zbilansowanej diecie, obfitej w witaminy i antyoksydanty. Możesz też regularnie sięgać po tzw. naturalne antybiotyki jak cebula czy czosnek.

