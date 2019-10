Palisz tylko 5 papierosów dziennie i myślisz, że nic ci nie grozi? Jesteś w błędzie

Palenie pięciu lub mniej papierosów dziennie może spowodować prawie takie same uszkodzenia płuc, co palenie dwóch paczek dziennie zgodnie z ostatnim badaniem z Columbia University, w którym zbadano czynność płuc 25 tys. osób, w tym palaczy, byłych palaczy i tych, którzy nigdy nie palili. Badacze stwierdzili, że „okazjonalni” palacze, którzy palą pięć lub mniej papierosów dziennie, mają obniżoną czynność płuc podobną do osób palących ponad 30 papierosów dziennie. Doszli do wniosku, że okazjonalny palacz potrzebowałby roku, aby stracić funkcję płuc w takim stopniu, w jakim ciężki palacz straciłby w 9 miesięcy.

Czytaj także:

Jak reagować, kiedy widzimy, że rodzic pali przy dziecku?

Jak papierosy uszkadzają płuca

Eksperci szacują, że 34 mln dorosłych pali, a ponad 16 mln cierpi na choroby związane z paleniem. Niezależnie, czy dana osoba pali pięć papierosów dziennie, czy dwie paczki, negatywny wpływ na organizm jest znaczący. Podczas palenia papierosów uwalnia się ponad 7000 chemikaliów, a co najmniej 69 z nich powoduje raka. Uszkadzają one komórki w płucach, a kiedy te ulegają stanom zapalnym i nabrzmiewają, ciało próbuje naprawić uszkodzenie. Podczas tego procesu normalna, zdrowa tkanka płucna może ulec rozkładowi, gdy ciało próbuje naprawić szkody spowodowane paleniem.

„Jest powód, dla którego nikotyna jest stosowana w insektycydach. To trucizna” – powiedział dr Russell Buhr, doktor medycyny płucnej w Ronald Reagan UCLA Medical Center w Los Angeles. – „Może powodować uszkodzenie komórek w płucach, w szczególności tych, które pomagają usunąć śluz. Brak prawidłowego usunięcia śluzu może spowodować [kolejne] uszkodzenia (...), a także zapewnia dobry dom dla bakterii i infekcji. Te częste infekcje mogą przyspieszyć pogorszenie funkcji płuc, oprócz bezpośrednich uszkodzeń spowodowanych przez nikotynę i samą ekspozycję na dym tytoniowy”.

Czytaj także:

Diagnoza: rak. Czy rzucanie palenia ma sens?

Zmniejszająca się funkcja płuc

Funkcja płuc – ilość powietrza, którą osoba może wdychać i wydychać – naturalnie maleje z wiekiem. Palenie przyspiesza ten proces.

„Ściany dróg oddechowych stają się słabsze i zapadają się podczas wydechu, zatrzymując powietrze w płucach. Kiedy bierzesz kolejny oddech, układasz nowe warstwy powietrza na warstwach tego zatrzymanego. Oddech staje się więc trudny i niewygodny” – powiedział Husham Sharifi, pulmonolog ze Stanford Health Care w Kalifornii.

„Utrata funkcji płuc oznacza, że ​​trudniej będzie ci dostarczyć tlen do kluczowych narządów, takich jak serce i mózg” – dodał Sharifi. – „Może to wpłynąć na twoje zdolności poznawcze i zdrowie serca, nawet zanim zdasz sobie sprawę ze szkód wyrządzonych przez palenie względem naczyń krwionośnych mózgu i serca. Możesz potrzebować dodatkowego tlenu dostarczanego z butli tlenowej, aby utrzymać odpowiednią ilość tlenu w ciele”.

Jak rzucić palenie?

Dr Brooks Kuhn, specjalista ds. pulmonologii na University of California Davis Health, mówi, że trzeba mieć dobrą motywację, aby skutecznie rzucić palenie.

„Najlepszym sposobem na rzucenie palenia jest rozpoczęcie od refleksji, dlaczego palisz” – powiedział Kuhn. – „Bez zidentyfikowania powodów palenia – czy to lęku, nawyku, przyjemności, czy interakcji społecznych – trudno jest rzucić palenie”.

Eksperci podkreślają, że osoby, które szukają pomocy u lekarza, znacznie częściej skutecznie rzucają palenie. Opcje pomocy w rzuceniu palenia obejmują poradnictwo, terapię behawioralną i zastępczą terapię nikotynową.

Czytaj także:

Palenie papierosów a uroda? Można zbrzydnąć